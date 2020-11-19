人民网>>国际

佐科视察新冠疫苗接种模拟并发表相关声明

2020年11月19日15:34  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达11月19日电（记者张杰）印尼总统佐科于11月18日前往位于西爪哇省茂物市一所公共诊疗所，对正在进行的新冠肺炎疫苗模拟接种进行突击视察。视察结束后，佐科在印尼卫生部长德拉万和茂物市长毕玛陪同下，在现场发表了五点声明。佐科乐观预期，印尼的新冠疫苗有望在11月或12月上市。但是新冠肺炎疫苗上市后需要经过包括紧急使用授权(EUA)和获得国家食品药品监督局（BPOM）授权许可等在内的多个步骤后方可开展大规模接种。佐科强调，整个新冠肺炎疫苗接种工作中，印尼政府始终把人民的生命安全和身体健康放在最首位。

佐科声明主要内容如下：

一是佐科表示，若新冠肺炎疫苗研制团队建议，他已准备好接受注射新冠肺炎疫苗接种。二是印尼目前订购的新冠肺炎疫苗绝对符合世界卫生组织（WHO）认可。三是预计今年11月至12月新冠肺炎疫苗将上市，印尼政府正在努力保证在11月完成新冠肺炎疫苗的供应。四是将于明年年初之前开始实施大规模新冠肺炎疫苗接种，根据目前进行的接种模拟结果，预期大规模接种最早将于12月底开始。五是确定优先获得新冠肺炎疫苗接种的目标人群。在前线抗疫的医护人员，包括医生、护士及医护人员，将优先获得注射新冠肺炎疫苗接种。

(责编：苏缨翔、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved