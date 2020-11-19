佐科视察新冠疫苗接种模拟并发表相关声明

人民网雅加达11月19日电（记者张杰）印尼总统佐科于11月18日前往位于西爪哇省茂物市一所公共诊疗所，对正在进行的新冠肺炎疫苗模拟接种进行突击视察。视察结束后，佐科在印尼卫生部长德拉万和茂物市长毕玛陪同下，在现场发表了五点声明。佐科乐观预期，印尼的新冠疫苗有望在11月或12月上市。但是新冠肺炎疫苗上市后需要经过包括紧急使用授权(EUA)和获得国家食品药品监督局（BPOM）授权许可等在内的多个步骤后方可开展大规模接种。佐科强调，整个新冠肺炎疫苗接种工作中，印尼政府始终把人民的生命安全和身体健康放在最首位。

佐科声明主要内容如下：

一是佐科表示，若新冠肺炎疫苗研制团队建议，他已准备好接受注射新冠肺炎疫苗接种。二是印尼目前订购的新冠肺炎疫苗绝对符合世界卫生组织（WHO）认可。三是预计今年11月至12月新冠肺炎疫苗将上市，印尼政府正在努力保证在11月完成新冠肺炎疫苗的供应。四是将于明年年初之前开始实施大规模新冠肺炎疫苗接种，根据目前进行的接种模拟结果，预期大规模接种最早将于12月底开始。五是确定优先获得新冠肺炎疫苗接种的目标人群。在前线抗疫的医护人员，包括医生、护士及医护人员，将优先获得注射新冠肺炎疫苗接种。

(责编：苏缨翔、杨牧)