泰国借鉴中国扶贫模式取得显著成效

中国驻孔敬总领馆总领事廖俊云接受人民网记者专访

人民网曼谷11月19日电（记者 孙广勇）近日，中国驻孔敬总领馆总领事廖俊云接受人民网记者专访，介绍了泰国孔敬府如何在泰国扶贫工作中借鉴中国扶贫模式，并取得显著成效的情况。廖俊云表示，通过扶贫合作，中国精准扶贫模式在泰国生根发芽，中国治国理念在泰国得到高度认可。

2019年3月27日至31日，孔敬府府、县级官员在中国驻孔敬总领馆的组织安排下赴中国广西实地考察扶贫项目，代表团由副府尹带队，孔敬府城市发展委员会、规划局、财政部、城管局官员及孔敬府辖下各县县长共28人参加。代表团分别考察了南宁市马山县古零攀岩小镇、小都百综合示范村、百色市平果县坡造镇感笔新村、林下养鸡集中区、种桑养蚕基地等具有代表性的扶贫脱贫示范项目，学习了中国精准扶贫的成功经验。

泰国孔敬府政府代表团赴广西进行扶贫工作访问后，反响热烈，泰国官员表示，中国的扶贫有几个方面对他们触动很大，一是对中国的精准扶贫印象深刻。中国政府实行“驻村扶贫”“一村一策”，干部全覆盖结对帮扶所有贫困户，通过对每个贫困户进行具体分析，有针对性地设计切实可行的帮扶措施。二是对“因地施策”采取针对性、多方式发展贫困地区印象深刻。南宁市马山县的“体育+旅游+扶贫”的发展模式对泰方启发很大。三是对产业扶贫“一村一品”“一县一业”印象深刻。政府鼓励和推动企业解决贫困户就业、开展创业。

孔敬府政府官员代表团表示，泰国传统形式的扶贫仍以捐款捐物为主，而中国的精准扶贫真正是“授人以渔”而非“授人以鱼”，看到中国在扶贫方面取得巨大成就感到惊叹。

“孔敬府官员赴中国参观学习脱贫经验后，对驻村扶贫十分赞赏，返回泰国后参照中国经验、借鉴中国的扶贫做法，制定了扶贫工作方案，提出“1+1+2”对口扶贫模式，派出省、县级公务员下村对口帮扶贫困户，这在泰国尚属首次。”廖俊云对人民网记者表示。

位于泰国东北部的孔敬府是传统农业地区，贫困人口较多。孔敬府共有26个县、526个村庄，贫困农民有1174户。府尹颂萨制定了一位官员负责两个贫困户的“结对子扶贫”计划，选派700多位官员负责帮助贫困户找工作、学手艺，并联系企业和大学共同帮助实现脱贫，寻求资金改善乡村提升生活质量相关的基础设施。要求扶贫官员每个月到贫困户家里一次，扶贫过程要定期向县长报告。

从2019年6月开始借鉴中国经验实施“结对子扶贫”项目，经过各部门的合力并举，使这些贫困户5项指标都得到提升，从实施一年的情况看，孔敬府扶贫工作取得了明显成效。根据孔敬政府部门的统计，截至今年10月已有79%贫困户脱贫，未来将全部摆脱人均年收入38000泰铢的贫困线。通过学习中国的扶贫经验，孔敬府取得了扶贫工作的初步成果，孔敬府的对口扶贫模式已得到泰国政府的充分肯定。泰国内政部官员表示，该模式全面成功后，将在全泰国推广。

孔敬府府尹颂萨表示，我们对贫困户从5个方面进行评估，包括健康、生活条件、教育、收入、接受政府服务。针对不同的方面，通过卫生志愿者、校外学习、地方政府服务、短期收入、职业培训等方式改善贫困户的生活品质。最重要的找到贫困的根源，帮助贫困户找到依靠自己发展的途径。在扶贫过程中，我们学习中国驻村干部的做法，向孔敬府贫困户派出700多位扶贫官员，要求扶贫官员把贫困户看做‘自己的家，同甘共苦’，每次到村子里，就是“听问题，找方法”，与他们携手摆脱贫困，这些都是从中国学习到的好经验。

(责编：于洋、杨牧)