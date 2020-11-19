去年9月曾前往意大利旅游 英国一男子自称是英首例新冠病毒感染者

根据英国《太阳报》16日报道，一名英国男子回忆自己曾于去年9月前往意大利罗马旅游，返回英国之后因出现奇怪的病症而住院，还一度病危。这名男子怀疑自己可能是英国首例新冠病毒感染者。

据报道，2019年9月，67岁的布赖恩·斯特劳蒂从意大利度假回英一周后，就被送进了医院。布赖恩出现的症状包括呼吸急促、体温急剧升高以及严重的咳嗽，这些症状使得他在住院时需要吸氧，并卧床数周。他在接受采访时表示，那段时间太糟糕，感觉自己快要死了。

布赖恩·斯特劳蒂：我完全垮掉了，不能呼吸、嗓子肿胀。他们给我吸氧、拍X光片、扫描，发现在肺部有血块，他们无法解释这到底是什么病。在医院吸氧一周后，我终于回家了。我又在家里躺了几周，按照肺炎接受治疗，这是医生当时的诊断。

治疗期间，布赖恩接受了一系列罕见疾病和病毒测试，结果都呈阴性。医生对其症状也感到非常困惑，无法给出确切诊断。当今年2月份欧洲暴发新冠肺炎疫情后，布赖恩认为自己当时是感染了新冠病毒。

布赖恩·斯特劳蒂：二月底三月初，新冠肺炎疫情席卷欧洲，尤其是意大利。媒体公布的症状与我的每一个症状都相吻合，我确信自己是新冠肺炎，绝对是。现在有一项最新研究，称新冠病毒去年9月就在意大利出现了，我就是那时去的意大利，9月13日，我相信我就是那个时候感染的。

据报道，布赖恩的女儿，44岁的艾玛·斯特劳蒂，虽然没有去过意大利，但在接触父亲几周后，也于2019年10月出现了类似症状。艾玛·斯特劳蒂确信，自己也感染了新冠病毒。

此前，英媒6月曾报道称，来自英国伦敦的苏珊娜·福特可能是英国最新发现的“零号新冠病人”。她称自己1月6日从奥地利回国时身体感到极度不适，随后的新冠抗体检测呈阳性，这比已知的英国首个确诊病例早了近一个月。而布赖恩·斯特劳蒂出现类似的症状，比苏珊娜·福特还要早4个月。

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