68件流失英国文物成功回国

部分回归文物

国家文物局供图

“今年1月以来，国家文物局与外交、海关等部门紧密合作，在中国驻英国使馆大力支持下，历时10个月，成功将流失英国25年的68件走私文物追索回国。”11月18日，国家文物局副局长关强在国家文物局召开的例行新闻发布会上如是说。

品相好精品多

经国家文物局组织鉴定，68件文物中，暂定二级文物3组13件、三级文物30件、一般文物25件，质地包括瓷器、陶器、石器、铜器等，时间跨度从春秋战国到清代，地域分布江西、安徽、福建、河南、陕西、河北、贵州等。整体来看，文物器型较为丰富，品相较好，精品较多，唐三彩七星盘、宋代青白瓷、元明石雕马、一组四件元末明初青瓷梅瓶等，具有重要历史、艺术和科学价值。

专家表示，这批文物的回归，为中国政府持续25年的跨国文物追索行动画上圆满句号，具有重要标志性意义，是中英两国在联合国教科文组织《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》（下称“1970年公约”）框架下，合作打击文物走私、促进文物追索返还的成功范例，既彰显了中国政府打击文物走私、追索流失文物的坚定意志，也是多年来中国政府积极参与文物追索返还领域国际规则改革完善、促进国际法秩序朝有利于文物返还的方向发展的重要成果。

追索一波三折

时间回到1995年2月，英警方向中国驻英使馆通报，在侦破一起国际文物犯罪案件过程中发现疑似中国文物，国家文物局初步鉴定为中国禁止出境文物。当年3月，英警方截获扣押嫌疑人运抵英国的大量文物。国家文物局派员赴英鉴定，确认为走私中国文物。在国务院统一部署下，多部门组成“追索英警方查扣走私中国文物工作小组”，通过执法合作、民事诉讼等多种方式展开追索。

迫于压力，1998年2月，该案两名主要嫌疑人与国家文物局签署归还文物协议书；5月，3000余件返还文物运回北京；8月，该案另一名嫌疑人与国家文物局达成和解，归还7件文物。但该案中一名文物购买人拒绝参与协商谈判，涉案文物一直被英警方扣押。国家文物局始终未放弃追索，长期关注进展。

2020年1月，伦敦大都会警察局联系中国驻英使馆，告知因购买人去向不明，且扣押时间超过追诉期，该批涉案文物被界定为无主物，主动提出希望将该批文物归还中国政府。国家文物局立即组织重启追索机制，基于“1970年公约”，向英方发出追索函，代表中国政府正式提出返还要求。

文物安全回家

7月29日，中国驻英使馆公使衔参赞于芃带队赴英方仓库现场清点，国家文物局最终认定追索文物共68件，伦敦大都会警察局同意全部归还。

10月16日，国家文物局授权中国驻英国使馆，与伦敦大都会警察局进行文物移交，签署文物接收确认书。10月20日下午，文物搭乘中国国际航空公司航班安全抵达北京首都国际机场。国家文物局组织中国文物交流中心等3家单位分工协作，连夜完成文物查验并点交入库。

关强表示，20多年来，中国政府不断提升文物保护和流失文物追索能力，积极推动“1970年公约”、国际统一私法协会《关于被盗或者非法出口文物的公约》的推广、改革与完善，与23个国家就流失文物追索返还签署双边协议，建立彰显中国特色的国际合作机制，主导制定反映文物流失国诉求的《关于保护和返还非法出境的被盗掘文化财产的敦煌宣言》，坚持呼吁历史流失文物应回归原属国，为改革和完善文物返还国际秩序贡献了中国方案、中国智慧和中国力量。

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