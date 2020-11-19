南澳大利亚州实行“居家令”应对新冠聚集性感染

新华社堪培拉11月18日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚南部的南澳大利亚州州政府18日宣布，为应对近期某隔离酒店出现的新冠聚集性感染，该州从19日起将实行为期6天的“居家令”。

南澳州卫生部门18日统计称，该州当天报告新增确诊病例2例，都与南澳州首府阿德莱德北部郊区帕拉菲尔德近期出现的新冠聚集性感染有关。一家用于隔离入境人员的酒店有一名员工被入境人员感染，随后该员工家人感染。自卫生部门15日首次报告这一聚集性感染事件以来，相关确诊病例累计超过20例，另有7例相关疑似病例。

南澳州政府18日发布声明说，为阻止疫情扩散，将从19日起实行为期6天的“居家令”，每户家庭每天最多一人去超市采购一次、居民仅可因就医等必需原因方能外出；学校关闭，仅对那些家庭有特殊情况的孩子开放；咖啡馆等餐饮服务行业关闭；婚礼、葬礼暂停举行；医疗、运输、银行等提供必需服务的行业照常运营。

澳大利亚联邦政府代理首席医疗官保罗·凯利18日在发布会上介绍，南澳州近期的聚集性感染以及维多利亚州此前的疫情扩散都表明，酒店隔离环节对澳疫情防控构成主要风险。澳各地卫生部门已同意，将对隔离酒店的员工每周开展新冠病毒检测。

澳大利亚联邦卫生部18日发布的数据显示，过去24小时新增确诊病例21例，累计确诊27777例，累计死亡907例。

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