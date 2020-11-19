综合消息：欧洲第二波新冠疫情趋于缓和

新华社布鲁塞尔11月17日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：席卷欧洲的第二波新冠疫情给各国防疫战线造成不同程度的冲击。近一段时间以来，欧洲国家纷纷收紧防疫措施，目前这一波疫情正趋于缓和。世界卫生组织统计数据显示，欧洲地区每日新增病例数17日连续第4天下降。

然而，面对新一轮封禁措施，社会心理承受力明显减弱，专家呼吁民众保持耐心，遵守防疫规定，为自己和他人的健康承担起责任。

卫生防疫显成效

法国卫生总署署长萨洛蒙17日说，法国累计确诊病例首次超过200万例；目前法国新冠病毒基本传染数低于1，自11月2日病毒检测结果呈阳性的患者人数达到单日最高值以后，多项疫情指标均在下降，但新增确诊人数仍非常多。法国流行病学专家弗拉奥表示，法国第二波疫情正在得到控制，“代价是实施了第二轮封锁”。法国病毒学家、新冠疫情科学委员会成员利纳说，当前新增住院患者数量呈下降趋势，但重症床位的压力并未减轻。

意大利媒体报道，这波疫情中意大利病亡率约为1%，而春季第一波疫情时则一度超过10%，这一次医疗系统准备更充分，也积累了一定治疗经验。意卫生部长斯佩兰扎16日说，意大利疫情曲线趋于稳定，最近一系列管控措施收到成效；德国总理默克尔16日表示，德国新增确诊病例数不断上升的态势已被打断，但趋势尚未逆转，风险仍广泛存在。

匈牙利、阿尔巴尼亚等中东欧国家的每日新增确诊病例数则继续攀升；人口近350万的波黑16日因新冠病亡75人，达到单日最高。

管控措施将持续或强化

默克尔认为，为了巩固现阶段防疫成果，当前限制措施将继续生效。德国联邦和各州政府16日呼吁民众一旦出现症状应请假居家、严格限制私人聚会、放弃一切庆祝活动、避免非必要旅行、避免在密闭空间逗留及非必要时乘坐公交等。

英国苏格兰17日宣布，从20日开始将部分地区防疫级别从3级调升至最高的4级，相应防控措施将持续3周。英格兰从11月5日至12月2日实施大范围“禁足”政策，要求本地民众除上学、锻炼、看病、购买生活必需品等活动之外，尽可能留在家中。

匈牙利近日开始实施更严格防疫措施，包括每日20时至次日5时实行全国宵禁、餐馆只允许提供送餐服务、大学生及中学高年级学生改为线上授课等。阿尔巴尼亚17日推行新举措，禁止10人以上聚集，婚礼、葬礼、议会选举集会活动一律取消。

瑞典继22时以后禁止卖酒后再次出台严控措施。首相勒文16日宣布，允许聚会的人数从此前的300人降至8人。

奥地利从17日起升级全国“封锁”措施，关闭除保障基本生活供应的超市、药店、银行等之外的所有商业设施；扩大“禁足”范围，全天禁止离开住所；所有中小学转为远程教学模式。

社会心理疲劳

一些卫生专家将第二波疫情暴发的主要原因归于“新冠疲劳”，疫情长期化和防控常态化使一些欧洲民众滋生疲惫和懈怠情绪。欧盟卫生官员解释说，防疫松懈以及人们出于压抑和麻木而不愿遵守防疫规定，导致疫情迅速反弹。

瑞士广播电视台17日报道，瑞士卫生经济学家奥吉耶呼吁政府对不遵守防疫规定的人处以高额罚款，要求“故意无视社交距离和卫生习惯的人对自己的行为负责”。

希腊总理米佐塔基斯日前在议会发言时说，病毒在希腊传播的原因之一是年轻人聚会娱乐。德国政府则制作了一系列电视宣传片，将懒散居家描绘成抗疫“英雄事迹”，以鼓励人们最大限度减少外出和人际接触。

17日，波黑免疫学家协会主席卡拉迈西奇在接受媒体采访时说，波黑第一波疫情防控很成功，但应对第二波却很失败，主要是市民对遵守防疫规定失去了耐心。他鼓励市民遵守规定，对自己、对家庭、对他人负责。（执笔记者：李骥志；参与记者：张家伟、陈晨、张毅荣、袁亮、潘革平、彭立军、张琪、陈占杰、林惠芬、陈俊侠、和苗、张修智、于涛、郭群、于帅帅）

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