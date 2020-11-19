拉马福萨：第三届南非投资大会将确保国内外投资得到落实

人民网约翰内斯堡11月18日电（王磊）当地时间11月18日?，南非总统拉马福萨在第三届南非投资大会的致辞中强调，今年的会议将确保前两届会议吸引的国内外投资得到落实。

目前南非已进入后疫情时代的经济恢复时期，许多投资项目的实施正在进行中。自2018年以来，旨在五年内吸引投资1.2万亿兰特（约合778亿美元）的南非投资大会目前已得到来自南非国内外投资者的投资承诺约为6640亿兰特。

拉马福萨表示，希望看到这6640亿兰特转化为新的工厂、生产线、采矿作业、零售店和基础设施，转化为新的工作、新的技能和新的机会。

据悉，南非政府正密切关注上两次投资大会所宣布的102个项目的执行情况。迄今为止，承诺金额中的1720亿兰特已用于项目，其中获得最大投资量的行业是采矿和矿物选矿，迄今为止已花费636亿兰特。对信息和通信技术行业的投资额为310亿兰特，汽车行业吸引了大约230亿兰特。

此外，其他实际投资量较大的行业包括房地产和酒店业82亿兰特；基础设施77亿兰特；林业、造纸和纸浆63亿兰特；快速消费品60亿兰特；金融服务业56亿兰特。

截至目前，共有19个投资项目已经完成或启动，另有44个项目（占总投资承诺的57%）正在建设中，另有12个项目处于早期实施阶段。受疫情影响，21个项目（约占总投资承诺的10%）被推迟或搁置。

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