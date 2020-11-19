张军：国际社会应努力推动中东和平进程

人民网联合国11月18日电（记者 李晓宏）联合国安理会18日举行中东局势和巴勒斯坦问题视频公开会，听取中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫通报。常驻联合国代表张军大使出席会议并阐述中方立场。

张军表示，巴勒斯坦问题是中东地区动荡不安的根源性问题，国际社会应当坚定推进以“两国方案”为基础的政治解决。联合国有关决议、“土地换和平”原则和“两国方案”凝聚了几代人智慧和努力，是解决巴勒斯坦问题的重要基础，必须予以遵守和落实。中方支持根据联合国有关决议解决约旦河西岸被占领土问题，通过和平谈判划定巴以最终边界，呼吁有关各方不要采取导致矛盾激化的单边行动，特别是要放弃吞并计划，停止在被占领土上的定居点活动。

张军强调，应进一步协调和推动国际促和努力。国际社会特别是对巴以有影响力的国家，应当秉持客观公正立场，积极劝和促谈，真心实意为推进中东和平进程付出努力。任何有关巴勒斯坦问题的倡议和方案，必须倾听地区国家和组织特别是巴方的声音，兼顾各方关切。脱离中东和平“轨道”的方案不会带来持久和平，强加于人更行不通。

张军指出，应坚持以人民为中心，改善巴勒斯坦经济和人道状况。中方呼吁落实安理会第2334号决议，停止拆除巴人房屋、毁坏巴人财产，防止针对平民的暴力行为。新冠肺炎疫情给巴勒斯坦经济社会发展带来严峻冲击。我们欢迎巴勒斯坦决定恢复同以色列的安保和民事合作。国际社会应当响应古特雷斯秘书长呼吁，兑现承诺，加大对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的支持。中方向巴勒斯坦境内外难民捐赠的“健康包”已先后运抵有关国家，将通过工程处渠道向巴勒斯坦、约旦、黎巴嫩、叙利亚境内的巴勒斯坦难民分发。中方援助工程处下属医疗机构的抗疫物资也已通过海运方式陆续发运。

张军表示，作为巴勒斯坦人民的真诚朋友，中国坚定支持巴方正义诉求，支持巴勒斯坦人民建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。我们将继续为巴方抗击疫情、发展经济、改善民生提供力所能及的帮助，继续为推动实现巴勒斯坦问题早日全面、公正、持久解决作出积极贡献。

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