牵手上合 青岛搭建丝路合作新平台

青岛·上合国家客厅。

上合示范区多式联运中心中欧（明斯克）班列首发。

位于青岛胶州湾的上合示范区正成长为一片活力新区——国际物流中心、现代贸易中心、双向投资合作中心、商旅文化交流中心、海洋合作中心等五大中心建设如火如荼，贸易便利化不断提升，“陆海内外联动、东西双向互济”的开放格局初步形成。

自上合示范区获批以来，青岛高起点、高标准、高质量谋划该示范区建设，积极探索地方经贸合作的新路径、新模式、新机制，加速融入双循环新发展格局，打造“一带一路”国际合作新平台。

丝路大循环的新纽带

11月9日，一辆搭载中国和日韩轮胎、汽车配件等货物的“齐鲁号”中亚班列缓缓驶出上合示范区青岛多式联运中心，12天后将到达哈萨克斯坦阿拉木图。

这样的场景，已是上合示范区的常态。凭借一条条国际班列，上合示范区青岛多式联运中心已经成为上合组织国家与中、日、韩经贸联系的重要纽带。

来自中日韩的生活资料和消费品，搭乘中亚班列和中欧班列，源源不断地经由阿拉木图，运往中亚五国，比传统海运节省约30天。

目前，上合示范区青岛多式联运中心已开通中亚、中欧、中韩、中蒙、青凭越等17条国内外班列，构建起“东接日韩亚太、西联中亚欧洲、南通东盟南亚、北达蒙俄大陆”的国际物流大通道。今年1至10月份，上合示范区多式联运中心完成集装箱作业量59.2万标箱，同比增长5%。

青岛与上合组织国家间不仅有海铁联运，还用更加多元的联运方式搭建起新的合作纽带。

今年6月，中国传化（上合）国际道路运输通道开通。这一通道是建立在国际公路运输系统基础上，通过简化通关程序和提高通关效率，推动国际道路运输与贸易便利化。借助中国传化（上合）国际道路运输通道，集装箱卡车从上合示范区出发，7天即可到达5600公里外的乌兹别克斯坦首都塔什干，而传统海运需要35天，铁路运输也需要12天。

借助国际物流大通道优势，面向上合的跨境电商贸易加速发展。今年6月，上合示范区与京东电商平台联手打造的“上合特色商品馆”在线上开馆，来自上合组织相关国家的特色商品在这里实现“一站式”销售。

同时，传化公路港国际经贸合作基地、中集“一带一路”高端冷链平台、苏宁跨境电商产业园、嘉里物流园等一批物流项目加快建设，俄罗斯出口中心、跨境电商集采中心、飞熊冷链等10余个项目签约落地。

就在不久前，青岛胶州获批商贸服务型国家物流枢纽，将直接承载上合组织物流服务功能，发挥上合示范区“海陆空铁”四位一体多式联运自然禀赋，加速构建“东西双向互济、陆海内外联动”的开放格局。

先行先试的创新园区

上合示范区作为目前国内唯一面向上合组织的经贸合作示范区，具有唯一性、独特性，这意味着该示范区没有现成经验可以照搬，而这也正是上合示范区的优势所在——先行先试。

中国商务部副部长、国际贸易谈判副代表俞建华要求，上合示范区要集聚上合要素，突出地方经贸合作，体现示范性，建设好区域物流、现代贸易、双向投资合作、商旅文化交流等作用，打造“一带一路”国际合作新平台。

站在这一全新的国际平台，青岛以更开放的视野，搭建起国际间资本、技术、人才、经贸等资源高频对接的平台。

刚刚完工的青岛·上合国家客厅内，来自上合组织国家和地区的产品琳琅满目，海内外客商在此洽谈交流，寻找合作新机遇。目前青岛·上合国家客厅已先行建设上合示范区展馆、上合特色商品展区及文化旅游展区、上合交流服务中心、上合商协会运营平台和上合青年创业孵化器、巴基斯坦（中国）经济合作中心等板块，打造信息发布、展品展示、商品交易、路演推介、互动交流平台，俄罗斯、印度、斯里兰卡等国家的15家商协会入驻。

青岛市商务局局长李苏满表示，青岛·上合国家客厅就是要搭建与上合组织国家人流、物流、资金流、信息流等各种要素进行耦合的平台，让他们释放更大的作用，并通过服务的溢出、功能的溢出，更好地服务全国对外开放大局。

有创新平台，更有创新机制。上合示范区获得国家外汇管理局10项外汇资本项下便利化试点政策。青岛海关也出台了17条支持上合示范区建设的政策措施，包括综合保税区申建、中国—上合组织国家公共检测交流服务平台、编制发布中国对上合组织国家贸易指数等。

作为司法支持的全国首批上合组织法律服务委员会交流合作基地之一，青岛市政法委在上合示范区启动建设上合“法智谷”，集聚司法、仲裁、律师、公证、鉴定、学术等各方面资源，努力打造“一带一路”国际法务中心。

竞相投资的开放高地

栽下梧桐树，引得凤凰来。如今的上合示范区，已吸引一大批项目入驻。

11月9日，上合示范区国际创新和产能合作中心签约仪式在上合服务中心举行。该中心将由上合示范区管委会与广东—独联体国际科技合作联盟共同搭建，致力于协助政府、机构和企业与“一带一路”沿线东欧独联体国家开展技术创新、人才交流、贸易拓展、产能和商旅文化等领域的合作。

不仅如此，新加坡丰树物流园、中外运智慧物流园、上海电气等一批在建项目正在快速推进。

上合示范区还吸引了大批海外投资。俄罗斯、印度、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦等上合组织国家在上合示范区投资项目12个，注册资本1.86亿美元。

与此同时，央企在助力上合示范区发展上也发挥了重要作用。今年6月，上合“一带一路”央企国际客厅举办网上发布会，发布了核心区域总投资800亿元的20个项目，中交、中铁、中建、世贸集团等10余家企业纷纷前来对接，其中上合广场、金融贸易组团等3个总投资682亿元的项目11月全面开工。

截至目前，上合示范区共有投产项目40个、总投资406.6亿元；在建产业类项目25个、总投资328.3亿元；储备了哈萨克斯坦能源电力等项目22个、总投资777亿元，上合元素从无到有、从少到多、逐渐显现。

而这离不开政策的支持和一流营商环境的打造。商务部于2020年初，会同海关总署等9个国家部委和单位共同研究支持上合示范区建设政策措施，对政策创新先行先试、综合保税区申建、法智谷建设、开展技术转移合作等工作给予大力支持。

山东省商务厅积极推动“放管服”改革，牵头相关部门按照负面清单制向上合示范区下放行政权力事项近2000项，助力上合示范区打造一流营商环境。

同时，今年青岛市财政、金融、商务、人力资源等相关部门也密集制定出台了《青岛市金融支持上合示范区发展的指导意见》《关于加快上合示范区、自贸区青岛片区人才集聚发展的若干政策措施（试行）》《关于促进上合示范区加快集聚市场主体的实施意见》《关于加快培育国际贸易竞争新优势的实施办法》等一批鼓励性创新政策，吸引海内外投资项目加速落地，支持上合示范区在金融创新、人才引进、市场集聚、招商引资、国际贸易等方面快速发展。

青岛市商务局会同中国机电产品进出口商会邀请商务部、海关总署、司法部、税务总局等单位，举办了四期“走进上合大讲堂”系列培训活动，围绕与上合组织国家经贸合作的热点、难点问题，邀请商务部、国家税务总局、海关总署相关专家进行有关政策解读，营造上合氛围，为上合示范区建设提供智力支持。

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(责编：艾雯、杨牧)