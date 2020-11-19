“活力澳门推广周”青岛站圆满落幕

本报电 11月13日至15日，为期三天的“活力澳门推广周”青岛站活动在青岛国际会展中心圆满落幕。本次推广周由澳门特别行政区政府、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室和青岛市人民政府共同主办。活动期间同期举办了展览展销、风俗快闪、嘉宾考察及多场专题洽谈会，为两地企业搭建了共谋商机、共建合作的平台。澳门特区政府有关部门、中葡论坛(澳门)常设秘书处及澳门工商旅游教育界代表、参展商等约300人出席此次活动。展览共吸引超过6万人次入场，两地达成20多项合作协议，意向投资超过2亿元。

“今天为大家带来的是一款具有葡萄牙风味的葡萄酒，这款酒相比其他国家出产的葡萄酒口感更加柔和，同时香气奔放，像极了来自葡萄牙的特有的热情。”在位于青岛国际会展中心1号馆的“活力澳门推广周”主题展现场，来自澳门的保晋国际有限公司负责人林女士向前来逛展的经销企业和市民推介特产葡萄酒。

参展商卢先生带来了当地特有的“马拉盏”邀请青岛朋友品尝。“‘马拉盏’是我们当地的一种海鲜酱，在内地比较少。”为了照顾青岛朋友的口味，卢先生特地挑选了虾米、牛肉等适合北方口味的品类。“我之前来过青岛旅游，也品尝过北方的虾酱，和‘马拉盏’是两种不同的风味。”卢先生表示，这款澳门特色美食一经展销就受到青岛市民的欢迎，自己带来的产品已经卖出去不少，希望能够通过这次展会，与青岛的经销商达成更深度的合作，将家乡的味道也带到青岛。

据悉，本次主题展设置了风采澳门、创新澳门、品味澳门等六大展区，除了独具特色的葡语国家特产和澳门手信等食品，来自澳门的文化旅游、时尚创意、酒店、会展等服务业也前来进行了展示推荐。会展期间同期举办了“青澳会展推介洽谈会”，邀请到山东省及青岛市的会展业界代表，共同探讨如何充分利用双方的优势，实现跨区域会展合作。同时，“采购商说明会”重点介绍葡语国家产品及澳门特色产品，澳门参展商及青岛市企业代表借此共谋推动澳门及葡语国家产品进入内地市场，协助客商共拓商机。

统计数据显示，青岛与澳门一直保持着良好的合作交往关系，截至2020年9月，青岛与澳门累计相互投资项目75个，合同澳资2.8亿美元，实际利用澳资9824万美元。自2018年8月青岛开通“青岛-澳门”直航航线至今，累计1万多人次港澳台同胞、约3万人次内地居民乘坐该直航航线旅游互访。

（杨 瑶）

(责编：艾雯、杨牧)