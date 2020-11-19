“大块头”接连落户 跨国公司看好“青岛机会”

11月10日，在“山东与世界500强连线”日本专场活动现场，通过视频连线的方式，总投资3亿美元的新型隔震技术研究生产基地项目在线签约，即将落户青岛。

一场线上活动，推动总投资上亿美元的项目落户，这在青岛已成常态。据悉，自8月27日“山东与世界500强连线”首场活动举办以来，历经欧洲专场、东盟专场、美国专场、韩国专场、日本专场连线，青岛共吸引到来自意大利、新加坡、美国、韩国、日本5个国家的6个项目投资落户，总投资额达6.331亿美元。

5场连线，促成了6个项目与青岛签约，超6亿美元“进账”……这些动辄总投资数百万、上千万，甚至过亿美元的“大块头”，几乎都拥有“创新”“服务”“人工智能”“新能源”等鲜明的标签，与青岛产业转型升级的方向高度契合。

作为“新能源”汽车重要的产业基地，青岛正成为全球资本关注的重点。总投资4500万美元的天行皓车科技项目，由美国企业投资设立，将主要从事全业态车联网产业投资孵化业务及汽车金融服务，包括车联网底层平台开发、新能源汽车动力集成模块、AI驾驶模块、车载通信及交互系统等。这对持续推动青岛市新能源汽车产业集群发展意义深远。

围绕城市产业生态的完善，现代服务业项目也纷至沓来。总投资1100万美元的联合圣保罗服务公司项目是青岛在“山东与世界500强”连线系列活动中签约的第一个项目，由世界500强中位列第315名的意大利联合圣保罗银行投资设立，主要从事投资咨询、财务咨询、商务咨询、管理咨询以及以承接服务外包方式从事计算机数据处理等业务。

此外，韩国高丽焊接科技公司智能控制设备研发中心及生产基地项目、智能科技公司项目、新加坡金王控股私人有限公司设立的智能科技公司等，也是纷纷看中青岛在创新领域新一轮发力将带来的红利而签约落地。

今年以来，正是通过与世界500强连线等机制化的沟通渠道以及不断优化的营商环境，青岛与以世界500强为代表的跨国公司之间的联系愈发密切，也使得跨国公司坚定了与青岛合作共赢的信心。

日本7-11山东区域负责人表示，青岛市政府一直致力于对我们企业提供悉心服务，目前日本7-11青岛店铺事业稳步发展，下一步计划将以青岛为总部，加大投资力度，辐射山东周边城市，不断拓展店铺数量。

据商务局统计数据显示，前三季度，青岛共引进总投资过亿美元的大项目49个，世界500强企业在青新投资设立项目19个。当青岛的营商环境让每一位企业家都感到舒服时，无论是线上还是线下，大项目的签约落户自然也就水到渠成。

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