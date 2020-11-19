团结协作抗击疫情 共同维护多边主义

新华社北京11月17日电 综合新华社驻外记者报道：金砖国家领导人第十二次会晤17日以视频方式举行，国家主席习近平在会晤上发表重要讲话。海外各界人士表示，中国长期以来积极参与金砖国家合作并作出重要贡献，习近平主席的讲话为加强全球抗疫合作、共同维护多边主义、推动世界经济复苏注入强大信心和动力。

“金砖国家”概念首创者、英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔表示，习近平主席关于金砖国家要坚定维护国际公平正义、高举多边主义旗帜的重要主张，在当前的国际形势下“尤其重要”，各国需要加强合作，加快推进疫苗研发和治疗手段研究，在控制疫情基础上实现经济复苏，期待金砖国家在后疫情时代实现经济强劲增长。

俄罗斯人民友谊大学副教授季莫费耶夫表示，中国一直积极参与国际抗疫合作，同各国分享疫情防控经验，向很多国家提供物资援助，中国宝贵的抗疫经验值得借鉴。俄罗斯愿与中国携手推动建设更加公平正义的国际体系，期待金砖国家在多边合作、人道主义等领域制定更多长期目标。

巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯对习近平主席谈到的坚持团结协作、合力克服疫情挑战予以高度评价。他说，当前新冠疫情仍在肆虐，金砖国家在公共卫生领域合作成果斐然，在疫情信息交流、医疗相关贸易和疫苗研发等方面采取了积极行动，期待金砖国家在后疫情时代进一步为推动经济全球化、促进国家间沟通协作、实现互惠互利作出更大贡献。

印度尼赫鲁大学教授、汉学家狄伯杰认为，习近平主席关于应对新冠疫情和促进世界经济复苏的主张具有前瞻意义。讲话中就推动金砖国家疫苗研发中心建设、推动国际社会将消除贫困作为首要目标、加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系等提出的倡议至关重要，特别是在新冠疫情对发展中国家减贫工作带来不利影响的当下，这些领域也将是金砖国家加强合作的重点。

南非金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗索乌说，此次会晤在新冠疫情尚未平息、各国面临不同程度经济困难的时候举行，意义重大。环顾全球，疫情使各国都面临严峻挑战。单凭某一个国家的力量无法对抗疫情，必须合作抗疫，期待金砖国家在疫情联防联控、疫苗研发生产、推动经济复苏等方面进一步加强合作。

法国席勒研究所研究员、《新团结》报主编克里斯蒂娜·比埃特别谈到习近平主席关于坚持开放创新、促进世界经济复苏的重要论述，认为只有推动创新和工业化才能使金砖国家更有效地应对各种挑战。她表示，中国是金砖国家合作机制的积极参与者，并为全球抗疫斗争作出重要贡献，习近平主席的讲话为疫情影响下的当今世界注入强大信心。

埃及官方《金字塔报》专栏作家卡迈勒·贾巴拉高度认同习近平主席有关推动国际社会将消除贫困作为首要目标的重要主张，认为中国近年来的扶贫努力举世瞩目，为全球众多国家作出了榜样，也为实现联合国可持续发展目标作出了突出贡献。

新加坡南洋学会会长许振义对习近平主席强调的坚持多边主义、维护世界和平稳定予以高度评价。他认为，中国已加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，同时坚持对外开放，这都体现了中国对多边主义的一贯支持。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯表示，习近平主席在讲话中强调的中方将在“新冠肺炎疫苗实施计划”这个平台上同各国特别是其他发展中国家分享疫苗，这对医疗条件尚不够完备的非洲国家来说非常重要。疫情给非洲带来巨大冲击，中国自疫情暴发以来，从抗疫经验到防疫物资给予非洲国家各方面巨大支持，充分践行了团结协作共同抗疫的承诺。

（参与记者：李晓渝、金晶、胡晓明、李碧念、陈威华、赵焱、王守宝、荆晶、唐霁、张骁）

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