美方所谓“受害人”实际是“百名红通人员”

新华社北京11月18日电 记者近日从有关部门获悉：近期，美方以非法从事中国政府代理人活动为由滥诉多名在美华人和美国人，纯属借题发挥搞反华政治炒作，意在对中方反腐败和追逃追赃工作进行攻击抹黑。据了解，美方所谓的“受害人”实际是中方此前公布的“百名红通人员”徐进、刘芳。

徐进曾任武汉市黄陂区区委副书记、区长，武汉市发改委主任。刘芳系徐进之妻，曾任中国人保湖北省分公司理赔管理部总经理。2011年5月19日，徐进、刘芳二人逃往美国。2011年11月2日，湖北省人民检察院对徐进立案侦查；2012年2月23日，对刘芳立案侦查。2012年7月5日，国际刑警组织对徐进、刘芳发布红色通缉令。

经办案机关调查，徐进涉嫌贪污罪、受贿罪，刘芳涉嫌受贿罪。目前有充分证据证实，2006年至2009年间，徐进利用职务之便，与他人合谋，在国有土地出让过程中，采取欺骗手段合伙贪污国有资产1.98亿元人民币；利用职务便利为他人提供支持和帮助，伙同其妻刘芳，收受他人贿赂共计6381万元人民币、8887万港元、255万美元，并向境外转移了大量涉案资产。中方司法机关已启动对犯罪嫌疑人徐进、刘芳国内涉案资产的违法所得没收程序。此外，办案机关还掌握徐进、刘芳其他涉嫌受贿犯罪线索，目前正在调查中。

徐进、刘芳外逃美国后，中方根据中美两国政府《关于刑事司法协助的协定》，自2012年以来3次向美方提出刑事司法协助请求，提供了徐进、刘芳涉嫌腐败犯罪事实和有关证据，以及二人向美国境内转移赃款和涉嫌移民欺诈等线索，请美方协助提供徐进、刘芳在美身份、财产等信息，并对二人在美涉嫌犯罪问题进行调查。美方始终拖而不复，未提供实质性协助。徐进、刘芳夫妇不仅违反了中国法律，也违反了美国相关法律。美方对徐进、刘芳夫妇涉嫌腐败犯罪并非法向美国转移巨额赃款的事实心知肚明。美方谎称中方“猎狐行动”是对“异见人士”的威胁打压，纯属无中生有、污蔑抹黑，美方指责中方没有通过正式渠道向美方通报情况、提请协助，完全是罔顾事实、信口开河。

美国是我国外逃腐败嫌犯最集中的国家，目前未归案的40名“百名红通人员”中仍有20名在逃美国。中方再次敦促美方认真履行《联合国反腐败公约》和《联合国打击跨国有组织犯罪公约》义务，不要沦为腐败分子和腐败资金的“避罪天堂”。

《 人民日报 》（ 2020年11月19日 11 版）

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