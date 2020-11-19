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“促进合作共赢的理想平台”

本报记者  杨  迅

2020年11月19日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　“本届进博会汇聚了全球众多领域的创新产品与技术，是各国企业展示研发成果、交流沟通的国际盛会，是促进合作共赢的理想平台。”美国陶氏公司首席执行官吉姆·菲特林日前接受本报记者采访时表示。

　　今年是陶氏公司连续第三年参加进博会。本届进博会，陶氏的展台面积比去年扩大了一倍，展示在新基建、医疗健康、交通运输和环保消费品四大领域102种材料科学解决方案。展台平均每天接待超过5000名观众，收到100多个购买意向。11月8日，累计4000多名专业采购人员来到陶氏的电商平台旗舰店，了解新产品特性。第三届进博会期间，陶氏与各方签署战略合作协议6项，签约金额约3亿美元。“进博会成为我们产品推介的绝佳平台。”菲特林表示。

　　菲特林说，陶氏看好中国经济发展前景，持续扩大在华投资，提升生产能力、服务及研发水平。陶氏为中国市场带来的产品和解决方案，很多都是由中国本地研发团队和国外团队合作、根据中国市场需求为客户提供的定制化服务。他认为，中国构建新发展格局将为陶氏公司与合作伙伴带来更多发展机遇。

　　菲特林表示，中国政府采取及时有效措施控制疫情，经济社会秩序恢复走在世界前列，为全球经济复苏注入动力。陶氏对中国市场的信心和发展计划保持不变：今年3月底，陶氏与张家港保税区签订了未来5年投资3亿美元的战略备忘录；9月，陶氏和中国电商合作伙伴交流行业经验，将新产品研发速度从12个月缩短至6个月。

　　菲特林表示，陶氏已签约参加第四届进博会，期待向中国市场展示更多创新解决方案。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月19日 17 版）
(责编：牛镛)
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