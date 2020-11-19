开启亚太合作新征程（大使随笔）

11月20日，马来西亚将主办亚太经合组织（APEC）第二十七次领导人非正式会议。应马来西亚总理穆希丁邀请，国家主席习近平将在北京以视频方式出席并发表重要讲话。

马来西亚是中国隔海相望的近邻、真挚友好的朋友和合作无间的伙伴。去年，两国隆重庆祝建交45周年。今年，两国友谊在疫情大考中再次得到升华。中马传统友谊不断焕发出新的勃勃生机。

这份友谊体现于中马友好合作、扬帆奋进。任凭国际风云变幻，中马友好合作势头稳步上扬，两国战略互信更深厚，合作领域更广阔，人民友谊更牢固。今年，中马双边贸易往来和中国对马投资逆势上扬。前三季度，双边贸易额达925.7亿美元，同比增长3.2%，中国对马制造业投资40.3亿美元，同比增长147.2%。中马“两国双园”、马来西亚东海岸铁路等旗舰项目已成为两国互利合作的标志。

这份友谊体现于中马携手抗疫、共克时艰。在中国抗疫的关键时刻，马来西亚政府及社会各界踊跃行动，为中国提供了宝贵的物资援助。在马来西亚疫情加剧的时候，中国投桃报李，从政府到民间、从机构到个人都积极伸出援手捐赠医疗物资，中国医疗专家组也应邀赴马协助抗疫。面对前所未有的疫情，中马风雨同舟、患难与共，两国人民手拉得更紧了，心贴得更近了。

这份友谊体现于中马维护国际公义，捍卫多边贸易体系。当前，国际格局加速调整，世界进入动荡变革期，但各国走向开放合作的大势没有改变。中马在诸多国际问题上拥有广泛高度共识，在联合国、世界贸易组织、APEC、东亚区域合作等多边框架中始终密切协作，共同反对单边主义和保护主义，共同推进贸易投资自由化便利化和经济全球化进程，为亚太地区乃至世界的和平发展与稳定繁荣贡献了重要力量。

2020年对APEC而言是具有历史意义的一年。1994年APEC领导人非正式会议制定的茂物目标今年到期，亚太经济合作走到了十字路口。着眼于亚太各方抗击疫情和恢复经济的优先任务，APEC今年将积极推进贸易投资、数字经济、包容和可持续增长、互联互通等合作，并制定具有高度战略视野和雄心的2020年后愿景。中国是亚太大家庭的一员，中国的发展起步于亚太，得益于亚太，也将继续立足亚太、造福亚太。中国将同马来西亚等各方一道，秉持APEC宗旨和原则，积极贡献中国智慧、中国方案，以实际行动推进亚太经济合作，推动构建亚太命运共同体，为促进地区发展作出独特贡献。

人类生活在同一个地球村，各国利益休戚与共、命运紧密相连，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。值此百年未有之大变局加速演进、全球疫情蔓延加剧、世界经济亟须复苏的关键时刻，我相信，今年的APEC领导人非正式会议将开启后疫情时代亚太合作新征程，为全球抗疫和世界经济复苏注入新动力。

（作者为中国驻马来西亚大使）

《 人民日报 》（ 2020年11月19日 02 版）

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