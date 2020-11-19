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汇聚金砖合力  共创美好世界（和音）

2020年11月19日05:22  来源：人民网－人民日报
 

　　金砖国家只要继续坚决秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，不断深化伙伴关系与各领域务实合作，定能为克服全球性挑战、完善全球治理贡献更多金砖力量，让金砖航船驶向更加美好的明天

　　

　　金砖国家领导人第十二次会晤17日以视频方式举行，中国国家主席习近平出席并发表重要讲话，强调金砖五国要坚持多边主义、团结协作、开放创新、民生优先、绿色低碳，守望相助共克疫情，携手同心推进合作。世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变。在这样一个重要时刻，金砖国家共商抗疫合作大计，共绘金砖发展蓝图，具有特殊重要意义。国际社会认为，习近平主席的重要讲话立足当下、前瞻未来，为疫情影响下的世界注入了强大信心和动力。

　　无论是放在世界发展和国际格局演变的历史进程中来看，还是放在五国各自和共同发展的历史进程中来看，金砖合作都彰显成色十足的鲜明特点。金砖国家的发展壮大，折射出新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，带动了国际格局调整的速度、广度、深度，正在从根本上改变世界政治经济版图。当前，新冠肺炎疫情大流行使百年未有之大变局加速演进，人类站在新的十字路口。世界经济陷入深度衰退，单边主义、保护主义、霸凌行径愈演愈烈，治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字有增无减。金砖国家领导人第十二次会晤聚焦“深化金砖伙伴关系，促进全球稳定、共同安全和创新增长”，共商抗疫合作大计，共绘金砖发展蓝图，展现团结和担当，能够为世界带来急需的稳定性和确定性。

　　“我们要坚持多边主义，维护世界和平稳定”“我们要坚持团结协作，合力克服疫情挑战”“我们要坚持开放创新，促进世界经济复苏”“我们要坚持民生优先，推进全球可持续发展”“我们要坚持绿色低碳，促进人与自然和谐共生”，习近平主席从战略高度，观大势、谋大局，强调要为人民福祉着想，秉持人类命运共同体理念，用实际行动为建设美好世界作出应有贡献。

　　人类社会发展史，就是一部不断战胜各种挑战和困难的历史。百年来最严重的传染病大流行威胁全球公共卫生安全、拖累世界经济，个别国家大搞单边霸凌、“退群毁约”，将疫情政治化、污名化，利用疫情搞“去全球化”，鼓吹“经济脱钩”、“平行体系”，威胁全球治理、干扰全球合作抗疫大局，这些都是当今世界迫切需要解决的问题。“面对多边和单边、公道和霸道之争，金砖国家要坚定维护国际公平正义，高举多边主义旗帜”“我们要推动以团结取代分歧，以理性消除偏见，扫除‘政治病毒’，凝聚起各国携手抗疫的最大合力”“我们要坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，反对滥用国家安全之名行保护主义之实”……中国主张胸怀天下、立己达人。英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔认为，习近平主席关于金砖国家要坚定维护国际公平正义、高举多边主义旗帜的重要主张，在当前的国际形势下尤其重要，对金砖国家持续保持发展壮大势头至关重要。

　　作为金砖合作机制重要成员，中国以实际行动履行大国责任。中方愿积极考虑向有需要的国家提供疫苗；为推动金砖国家疫苗研发中心建设，中方已经设立疫苗研发中国中心；中方将建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作；中国愿承担与自身发展水平相称的国际责任，继续为应对气候变化付出艰苦努力；中国将更加积极地融入全球市场，更加主动地深化对外合作，为世界经济复苏发展创造更多机遇和空间……中国携手金砖伙伴不断书写合作新篇章，为建设美好世界而切实行动，赢得广泛赞誉。俄罗斯总统普京表示，中国向全世界展示新冠病毒是可以被战胜的，是其他国家可以效仿的榜样。法国席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃特认为，中国是金砖合作机制的积极参与者，为全球抗疫斗争作出了重要贡献。

　　金砖国家是知行合一的行动队。金砖国家只要继续坚决秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，不断深化伙伴关系与各领域务实合作，定能为克服全球性挑战、完善全球治理贡献更多金砖力量，让金砖航船驶向更加美好的明天。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月19日 02 版）
(责编：牛镛)
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