第七届中韩青年梦享微电影展在京落幕

人民网北京11月18日电 （记者陈尚文）11月18日，由中国人民对外友好协会和韩国CJ文化财团主办的第七届中韩青年梦享微电影展在京落下帷幕。《异类》《晚风》等7部短片从715部影片中脱颖而出，斩获不同奖项。

中韩青年梦享微电影展是由中国人民对外友好协会和韩国CJ文化财团主办，中国韩国友好协会、中国友好和平发展基金会和希杰（中国）咨询有限公司共同承办的一项跨国界文化公益项目。该项目旨在挖掘和培养青年电影创作者，促进中韩影视文化交流，迄今为止已成功举办六届。

第七届中韩青年梦享微电影展从4月作品征集开始，历时3个半月，共收集到微电影作品715部。经过专业评审团的初评和终评，最终《异类》、《晚风》《海雀》《雾散以后》《黄真真的演讲》《出花园》《戏法师：推理游戏》7部影片脱颖而出，分别斩获——竞赛单元：评审委员大奖、导演奖、剧本奖、对外友好协会奖、CJ梦享奖以及非竞赛单元：4DX特别奖、CGV人气奖等7项大奖。

据该影展组委会负责人介绍，第七届中韩青年梦享微电影展参赛作品，在剧本设计、影片构思、拍摄手法与后期制作等多方面都有所突破。很多作品内容取材真实、感人，直观地表达了新时代社会主义核心价值观，反映了当代青年人对梦想追逐及努力实现的过程。

作为中韩两国打造的微电影盛会，中韩青年梦享微电影展自2014年举办以来，便得到了大量中韩青年电影人士的积极参与。第七届中韩青年梦享微电影展颁奖典礼上，包贝尔导演作为评审委员代表亲临现场并与青年导演们进行了亲切的交流。包贝尔表示，中韩青年梦享微电影展聚焦青年，为优秀的青年电影人搭建了一个持续成长的平台，这些年轻人的作品表现手法完全不逊色银幕大电影的制作。

作为评审委员，韩国导演金性洙和闵奎东也专程录制了视频，为青年电影人加油打气。金性洙表示，尽管疫情给全球电影产业带来了巨大冲击，微电影展的举行对年轻电影人来而言，意味着一次新的机会。只要仔细观察这个世界的变化，不断思考和推敲，就能拍出面向未来观众的电影。闵奎东导演则表示，目前疫情的形势的确让人非常沮丧。尽管如此，年轻的导演们从没有停歇，不停地制作电影。每一位认真投入创作的导演都值得尊敬，每一位导演都应当获得好评。

“未来是属于青年的”，CJ中国区总裁朴根太表示，在新冠肺炎疫情席卷全球的情况下，影展如期举行，让我们再次见证了中韩两国青年电影人的热情、才华和创造力在不断提升。

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