埃及向中国返还31枚中国古钱币 最早为西汉时期

人民网开罗11月18日电 （记者景玥）当地时间11月17日，埃及旅游与文化部在埃及国家博物馆举办文物返还交接仪式，向中国驻埃及大使馆返还了2019年在当地查获的31枚中国古钱币，此次返还的31枚古钱币中，有20多枚经中国国家文物局鉴定为国家文物，具有较高的文物价值。钱币最早可以追溯至中国西汉时期，另有多枚唐代、清代以及民国时期的货币。

中国驻埃及大使廖力强在交接仪式发表致辞，他感谢埃及积极履行两国签署的相关协定返还被盗的中国文物，赞赏埃及为打击贩运文物在全球做出的重要贡献。廖力强表示，中国和埃及作为世界两大文明古国，将始终在保护和打击贩运文物上做出共同努力。

埃及旅游与文化部部长哈立德·阿纳尼表示，埃及政府根据国际公约和有关双边文物协定，将从埃及各个口岸查获的非法走私文物返还给包括中国在内的原属国，表明了埃及政府对于保护人类文化遗产的坚定决心，同时，埃及政府也希望与包括中国在内的文物大国在文化遗产保护领域进一步加强国际合作。

近年来，中埃两国不断加强文物考古领域合作。2010年，中埃签署了关于保护和返还从原属国非法贩运被盗文化财产的协定，此次文物归还系协定签署后，埃及第二次向中国返还查获的非法贩运文物，首次为2017年8月，埃及向中国返还了包括光绪年间银票在内的13件中国文物。

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