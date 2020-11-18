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疫情下，希腊人运动精神不褪色

2020年11月18日15:00  来源：新华网
 

新华社雅典11月17日电 通讯：疫情下，希腊人运动精神不褪色

新华社记者于帅帅 李晓鹏

入秋以来，希腊境内新冠疫情形势趋于严峻，11月12日单日新增确诊病例达3316例，创单日新增确诊病例新高。

为遏制疫情蔓延，希腊总理米佐塔基斯11月5日发表电视讲话，宣布自7日早晨起全国进入为期三周的“封锁”状态。

尽管政府在出行许可申请原因中加入“户外运动”一项，但对于21岁的曼索·瓦尔萨米迪斯来说，关闭体育场所、暂停体育活动，导致他所热爱的攀岩训练难以继续。

不过，曾拿过希腊少年组攀岩冠军的瓦尔萨米迪斯并没有放弃努力。

在位于希腊第二大城市塞萨洛尼基的公寓内，瓦尔萨米迪斯在客厅给自己建造了一堵攀岩墙。目前就读于塞萨洛尼基亚里士多德大学的瓦尔萨米迪斯，为避免再次出现春季“封锁”期间错过攀岩训练的情况，在希腊再次全国“封锁”前早早做好了准备。

碍于室内空间狭小，攀岩墙只能建在客厅沙发背后的墙壁上。他选取了若干不同大小、不同形状的木块，将它们安装在已经钉靠在墙壁上的整块木板上的不同位置，形成攀岩时所需的把手点或踏足点。挪开沙发，腾空攀岩墙前的地面，放置好防跌垫，完成这些前期准备后，瓦尔萨米迪斯徒手抓住把手点，一跃而起攀上墙壁开始了训练。

“汲取第一次‘封锁’期间的经验，这次我做好了规划，可以（在家中）进行全面训练。”他告诉新华社记者。

瓦尔萨米迪斯十年前开始接触攀岩运动，那时他住在希腊北部城市克桑西，是一名游泳运动员。2010年，游泳池整修关闭，同时市政府建造了一面训练用攀岩墙，瓦尔萨米迪斯看到攀岩墙的第一眼便知道自己将爱上这项运动。

“我从小就喜欢爬树，那段不能游泳的日子我也尝试了其他运动，但是我爱上了攀岩，它更具挑战性。” 瓦尔萨米迪斯说，自己喜欢那种离开地面、靠近岩石、靠近大自然的感觉。

为应对疫情，像许多市民一样，瓦尔萨米迪斯遵守防疫措施，尽可能待在家中。“我把‘封锁’期看作是一个让我获得更多进步的机会，不仅指我的训练，还包括我的学业，因为不需要通勤时间，我有了更多时间学习和训练。”

不过与疫情前在专业场地上训练相比，瓦尔萨米迪斯承认，家里训练有局限性，损失了一些训练成效，但他依然积极与教练保持沟通，并尽量按照疫情前的培训日程来安排室内训练。

一些塞萨洛尼基市民则选择了户外散步、跑步或骑车来保持运动习惯。希腊政府规定，外出锻炼须保持社交距离。

退休老人乔治·塔尼迪斯以往都会在早晨散步到海滨一带，与老友见面喝一杯咖啡、聊聊天。如今他只能在散步时，远距离同友人打打招呼。

尽管这波疫情来势汹汹，塔尼迪斯依然相信他所热爱的城市和祖国必将战胜疫情。

瓦尔萨米迪斯希望能够在疫情结束后访问中国、登上长城。他说，曾经看过一些在中国岩石洞穴地区进行的攀岩活动，那里的景色十分壮观，“我想尝试一下”。

(责编：艾雯、杨牧)
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