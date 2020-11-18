全球疫情简报：法国累计新冠确诊病例超200万例 东京奥运会将如期举行

新华社北京11月18日电 17日全球疫情简报：法国累计新冠确诊病例超200万例 东京奥运会将如期举行

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间17日15时33分（北京时间22时33分），全球确诊病例较前一日增加456751例，累计确诊54771888例；死亡病例增加6871例，累计死亡1324249例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间18日7时25分，全球累计新冠确诊病例55472374例，累计死亡1335211例。美国是全球疫情最严重的国家，累计确诊11320337例，累计死亡248227例。

新闻事件

根据法国卫生部门17日公布的数据，法国累计新冠确诊病例超过200万例。数据显示，法国过去24小时新增确诊病例45522例，累计确诊2036755例；新增死亡病例1219例，累计死亡46273例。

摩洛哥卫生部17日发布的数据显示，该国新增确诊病例5415例，累计确诊301604例；新增死亡病例82例，累计死亡4932例；新增治愈病例4235例，累计治愈247594例。

韩国中央灾难安全对策本部17日宣布，将首尔、仁川、京畿道等首都圈地区及江原道部分地区的保持社交距离防疫级别从1级上调至1.5级，以应对新冠疫情在当地持续扩散。

蒙古国国家紧急情况委员会17日晚宣布，该国首都乌兰巴托市将从18日起实施分时段戒严，以遏制本土新冠疫情蔓延。根据这项规定，自18日起，在乌兰巴托市管辖范围内只允许机动车和行人每日7时至10时、17时至20时出行，其他时间段除特殊车辆和人员外禁止外出。

国际奥委会主席巴赫16日与日本首相菅义伟在日本首相官邸举行会谈，双方确认明年东京奥运会将如期举行。菅义伟重申了日本政府举办奥运会的决心，并表示奥运会的举办将是人类战胜病毒的证明。

(责编：艾雯、杨牧)