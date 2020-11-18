中非媒体合作论坛在肯尼亚举办

新华社内罗毕11月17日电（记者杨臻）中国驻肯尼亚使馆与肯尼亚媒体委员会17日在肯尼亚首都内罗毕共同举办中非媒体合作论坛，纪念中非合作论坛成立20周年。

来自中国、肯尼亚、南非、尼日利亚、坦桑尼亚、乌干达等国家的共15名媒体从业人员及学者围绕“数字时代的中非媒体合作”主题进行研讨，中非政府部门、新闻机构、高校智库约1000人通过线上线下方式与会。

中国驻肯尼亚大使周平剑在致辞中表示，中非合作论坛是南南合作的一面重要旗帜。中方愿与非方共同努力，对接中国第二个百年奋斗目标和非盟《2063年议程》，凝聚中非团结新共识，挖掘中非合作新领域，带给中非人民新福祉，把中非全面战略合作伙伴关系推向更高水平。希望媒体积极发挥作用，为中非合作营造良好舆论环境。

非方与会代表在发言中积极评价中国发展和中非合作成就，表示中非合作论坛成立20周年是非中合作的重要里程碑，希望在论坛行动计划指导下同中方探索长期合作模式，加快推进广播电视数字化建设，共同打造中非媒体合作网络。

非方代表认为，共建“一带一路”倡议有力推动实现联合国2030年可持续发展议程。非洲媒体致力于从非洲角度讲述自己的故事，努力揭穿西方媒体对于非洲和非中合作的错误叙事，数字技术将助力非洲媒体应对上述挑战。

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