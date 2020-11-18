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“双11”战绩在韩引关注

2020年11月18日11:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网首尔11月18日电（杨帆 曹翔宇）刚刚过去的“双11”在韩国余热未消，各项刷新纪录的“战绩”在韩国引发了广泛讨论。近年来，受国内“双11”热潮的影响，越来越多的韩国购物网站也在这一时期推出打折促销活动。今年不少韩国企业更是充分享受到了“双11”的红利，提振了因疫情陷入低迷的业绩。另外，韩国民众在“双11”期间高涨的“下单”热情也值得关注，韩国已经成为中国电商不可忽视的海外市场之一。这表明，经历了十二年沉淀的“双11”，早已不再只是中国人的购物狂欢节。

韩国舆论热议“双11” 韩电商加入“消费狂欢盛宴”

随着“双11”的落幕，中国各大电商平台纷纷公布了亮眼的“战绩”，交易额再次刷新纪录，引来不少韩国媒体的侧目。

盘点今年的“双11”成果，仅天猫一家平台的交易额就高达84万亿韩元（人民币4982亿元），京东、拼多多等电商也不甘示弱，交易规模都达数千亿人民币，创下历史新高。有韩媒评价称，“双11”年度大促点燃了人们的消费热情，也表明中国的内需市场正在加快复苏。“与以往相比，今年的‘双11’对于因疫情遭受冲击的中国经济有着特别的意义。”

除了单纯的交易额之外，本次“双11”中出现的一些新现象也吸引了韩国媒体的目光。比如说，中国的在线教育行业迎来一轮爆发式增长，网课成了天猫“双11”的爆品之一。此外，不少房地产企业在电商平台“直播卖房”的新举措，也让不少韩国媒体感慨中国企业与时俱进的创新能力。

韩联社称，中国的“双11”后来居上，已经超过美国“黑色星期五”的规模，成为世界交易额最高的购物狂欢节。韩国的各大电商平台也纷纷加入这一“消费狂欢盛宴”，在11月推出一系列打折促销活动。

易贝（韩国）推出了“光棍节”企划展，以超低特价销售“人气商品”，并准备了爱马仕箱包、苹果手机等丰厚奖品，开展有奖竞猜活动，和消费者展开积极的互动。易贝旗下的“G市场”“Auction”“G9”等购物网站也在11月进行了名为“Big Smile Day”的打折促销活动。活动从11月1日至12日共进行了12天，平均每天售出商品336万件，累计销量达到4032万件，同比去年增加了15%，达到了历史最高。

韩国大小品牌积极备战“双11” 借力提振业绩

据统计，今年参与“双11”购物狂欢节的国内外品牌共25万个，其中外国品牌占12.7%。中国消费者购买最多的进口商品来自美国，消费总额达人民币362亿元。韩国品牌也大有斩获， 得益于中国消费者释放的强大购买力，不少韩国企业得以缓解一部分因疫情带来的业绩压力。其中，三星电子、LG生活健康旗下的化妆品品牌，以及希杰食品等，销售业绩尤其突出。

据了解，为迎接“双11”的到来，很多韩企都提前做好充分准备，其中包括招聘更多的中国职员、组建专业的营销策划团队，以便设计出更符合中国消费者需求的营销方案。

一名供职于韩国中小型贸易公司的中国职员向记者透露：“公司非常重视‘双11’，从10月开始就在为‘双11’做策划。为了在国内不同的购物平台上上线合适的商品和活动，整个双11期间都忙得不可开交。”与此相似，随着“双11”参与度不断提升，很多韩国企业都积极投入人力、物力和财力，谋篇布局，共享“红利”。

韩民众“双11”购物热情高涨 中国电商借势“出海”

全球速卖通（Ail Express）是阿里巴巴旗下面向国际市场打造的跨境电商平台，被广大卖家称为“国际版淘宝”。

近年来，注册使用全球速卖通的韩国人日益增加，为了改善韩国消费者的购物体验，阿里巴巴团队不断改进各种细节。比如，为解决韩国消费者结算不便的问题，打通“最后一步”的支付环节，全球速卖通引进了韩国民众普遍使用的电子结算方式“Kakao Pay”。今年9月，阿里巴巴在威海综合保税区内设立了专门针对韩国市场的仓库，并重新设计了物流路线，升级了配送服务。这意味着韩国消费者在下单后的3-7天内，就能够收到商品，大大缩短了等待的时间。与此同时，全球速卖通还扩充了韩语咨询服务团队，及时为韩国消费者答疑解问，提高了韩语买家的满意度。

一名韩国女大学生在接受采访时表示，虽然在淘宝上购物，还需要另外支付一笔不低的国际运费，但是因为商品物美价廉，所以即使是加了运费，性价比仍然很高。尤其是在“双11”时,“更是清空购物车的好机会”。

“双11”进入第12个年头，巨大的体量和影响力在国际社会引发“共振”。在韩国企业和韩国民众积极参与“双11”的同时，中国企业也在寻求更多“出海”的机遇。作为阿里巴巴继美国和日本之后的第三大海外市场，韩国也将获得更多中国电商平台的关注。韩国产业通商资源部部长成允模在接受采访时说，未来韩国政府会进一步加强对跨境电商的支持，因为随着双方合作的继续深化，“中韩跨境电商前景可期”。

(责编：高歌、杨牧)
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