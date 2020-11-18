美国防长宣布从阿富汗、伊拉克撤军约3000人

人民网华盛顿11月17日电 （记者李志伟）美国代理国防部长克里斯托弗·米勒11月17日宣布，将于2021年1月15日前从阿富汗、伊拉克撤出约3000名美军士兵。米勒表示，将把驻阿富汗美军人数进一步削减至2500人，并将从伊拉克撤出500名美军士兵，将驻伊美军同样减少至2500人。

目前，在阿富汗约有4500名美军士兵，在伊拉克有3000名美军士兵。米勒表示，从阿富汗、伊拉克撤出美军一些士兵的决定“并不等同于”美国政策或目标的改变。

美国国家安全顾问奥布莱恩当天表示，将阿富汗、伊拉克的驻军分别削减至2500人，这些部队能够保卫美国在当地的使馆和机构，并使其盟友在这些国家执行重要任务。他补充说，“到5月，特朗普总统希望他们都能安全地全部回家”。

美国有线电视新闻网报道说，此次撤军计划期限是1月15日，距离下任总统1月20日进行宣誓就职的时间很近。从阿富汗撤军是特朗普的主要竞选承诺之一。

米勒表示，他当天已经就撤军计划与北约秘书长斯托尔滕贝格、阿富汗总统加尼进行了沟通。

不过，北约秘书长斯托尔滕贝格17日警告称，在阿富汗，美军任何过早的撤军决定都是危险的。他表示，美军过早或以不协调的方式撤离阿富汗，带来的代价“非常高”，可能会使阿富汗再次成为“国际恐怖分子的平台”。

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