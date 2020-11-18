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台湾女孩在新疆烘焙“多味人生”

2020年11月18日08:41  来源：人民网－人民日报海外版
 

据新华社乌鲁木齐11月17日电  （记者熊聪茹、符晓波）从在网上遇见一位新疆男孩开始，台湾女孩潘姵蓉的人生改变了。

7年前，25岁的潘姵蓉从台湾来到4000公里外的新疆乌鲁木齐，遇见了爱情。7年间，她实现了烘焙梦想，手中的甜点也因“遇见”了新疆水果而有了不同的味道。

大学食品专业毕业后，潘姵蓉的梦想一直是烘焙。2013年，她在网上认识了新疆塔城的夏斌。受邀到新疆旅行的三个月中，她确定找到了心中所爱。回家征得母亲同意后，她带着烘焙设备、行李箱和一把吉他，来到新疆生活。

在爱人支持下，她心心念念的甜品店开张了。

以潘姵蓉姓氏命名的甜品店，操作台上，法国奶油、加拿大面粉、中国蓝莓……不同产地的食材被烤制成地道的慕斯蛋糕或蓝莓挞。

“最好的原料才能烤出正宗的味道。”她说，一盒蓝莓只选用大小匀称、成熟度一致的半盒，其他的则做成果酱，毫不含糊。言语轻柔的潘姵蓉，在烘焙上却格外“苛刻”。

以经典法式甜品为主的产品受到当地人喜爱，虽然小店不在繁华商贸区，但慕名而来的食客越来越多。她的甜品价格高于同类产品约30%，但依然供不应求。如今，潘姵蓉微信里的客户超过1万人。

新疆盛产水果，种类繁多，许多是潘姵蓉来新疆前从未见过的。一款名为“原来是蟠桃呀”的夏季甜品，将新鲜蟠桃的果酱和果肉裹入白巧克力，再用手工将巧克力捏成蟠桃形状。潘姵蓉尝试将新疆当季水果融入法式甜点，6月的白杏、7月的提子、8月的蟠桃，都成为她的优选食材。

今年，潘姵蓉甜品店生意也受到疫情冲击。但受益于新疆近年来电商和物流业迅速发展，店里购买原料、接受订单、配送上门都可通过互联网完成。稳定网络订单支撑她渡过难关，她正计划不久后在人流量大的商贸区再开一家新店。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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