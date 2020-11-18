“让两岸同胞紧密团结在一起”

日前，第三届“两岸一家亲”台湾民情学术研讨会在广东省梅州市举行。研讨会以“新形势下台湾民情新变化与两岸融合发展”为主题，两岸100多名专家学者围绕“中美关系新局面和新冠疫情对两岸关系影响”“岛内政局、两岸关系变动与台湾民情新变化”“深化两岸融合发展、夯实和平统一基础”“两岸关系前景展望与意见建议”等议题进行深入讨论。

加强两岸交流

“两岸一家亲”台湾民情学术研讨会是由中华全国台湾同胞联谊会搭建，由两岸各有关研究机构共同主办，两岸专家学者共同参与的学术交流平台，旨在秉持“两岸一家亲”理念，研究台湾民情，反映台湾民意。

“两岸形势越复杂，越要加强两岸特别是学者之间的交流，这种交流非常有必要，有助于避免误判。”中国社会科学院台湾研究所副所长朱卫东表示，大陆展现了在对台问题上战略的自信、战略的定力，现在的关键在于台湾何去何从。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》给两岸关系下一步发展指明了方向，继续坚定不移地执行现行的和平统一、“一国两制”的对台大政方针，并提出一些有创意的新思路。

强化情感纽带

中华全国台湾同胞联谊会副会长杨毅周在开幕会致辞中表示，“两岸一家亲”是两岸同胞互相理解、以诚相待的重要基础，是推动两岸携手同心、一起前进的重要力量。当前，两岸形势严峻复杂，我们更要始终坚持“两岸一家亲”，加强两岸同胞的血肉联系，让两岸同胞紧密地团结在一起。

台湾中华两岸新时代交流协会理事长黄清贤分析认为，目前希望维持和平现状的台湾民众仍是多数，显示和平之门并未关闭，应正确、全面、全力地争取这一部分台湾民心去拥护和平统一，唤起台湾民众想要两岸和平发展的深层愿望，推进两岸融合发展，携手共创中华民族的伟大复兴。

谱写合作新篇

“梅州与台湾地缘相近、人缘相亲、血缘相通、文缘相连、商缘相生，梅州籍台胞基数大、联络互动平台大、交流项目数量大。”梅州市委常委、政法委书记陈俊钦介绍，近年来，梅州认真贯彻落实惠台“31条措施”和“粤台48条”等惠台政策，帮助台企克服疫情影响，解决发展“瓶颈”，希望未来梅州与台湾仍保持密切交流沟通，共同谱写两岸交流合作新篇章。

闽南师范大学党委常委、副校长林致远则表示，中共十九届五中全会于危机中洞悉两岸未来，在迷雾中指引统一航向，提出“推进两岸关系和平发展和祖国统一”各项部署，为做好两岸工作、推动各领域融合提供根本遵循。林致远认为，本次研讨会对进一步把握台湾民情民意，深化两岸融合发展有积极深远的意义。

(责编：艾雯、刘洁妍)