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秘鲁一周内连换三位元首

2020年11月18日08:38  来源：新华网
 

秘鲁中间派议员弗朗西斯科·萨加斯蒂16日当选国会主席，按宪法程序将接任总统职务。

秘鲁一周内连换三位国家元首：先是马丁·比斯卡拉9日遭弹劾下台，接替他的临时总统曼努埃尔·梅里诺上任五天后，因遭遇全国抗议示威浪潮，15日宣布辞职。

【“不应庆祝”】

秘鲁国会16日在社交媒体上说，总统宣誓就职仪式定于当地时间17日下午4时举行。16日早些时候，国会以97票赞成、26票反对的表决结果，推选萨加斯蒂出任新国会主席。

美联社报道，鉴于秘鲁当前没有总统或副总统，萨加斯蒂默认成为国家元首。路透社报道，萨加斯蒂将带领本届政府完成截至明年7月的剩余任期，下届总统选举定于明年4月11日举行。

萨加斯蒂76岁，中间派政党紫色党成员，工程师出身，曾留学美国，在世界银行等机构供职。他16日戴着黑色口罩和紫色领带在国会发表讲话，呼吁大家共同努力，恢复秘鲁民众对国会和政府的信心。

“今天不是值得庆祝的一天，”萨加斯蒂说，“我们无法让时光倒流，让他们（在示威活动中丧生的人）起死回生，但我们能在国会和政府层面采取行动，避免事件重演。”

米尔塔·巴斯克斯16日当选国会第一副主席，将在萨加斯蒂就任总统后接任国会主席。

【“结束噩梦”】

与梅里诺当选时不同，萨加斯蒂很快收到美洲国家组织秘书长路易斯·阿尔马格罗等国际组织领导人祝贺。阿尔马格罗在社交媒体上说，相信萨加斯蒂有能力“带领国家挺过危机，直至下届总统选举”。

路透社分析，比斯卡拉在民间支持率高，但他推动反腐败、尝试限制议员豁免权等举措遭抵触，以致遭国会弹劾。美联社分析，萨加斯蒂相较之下更能赢得国会和示威者双方支持。在国会9日就弹劾比斯卡拉表决时，130名议员中仅19人反对，其中就包括萨加斯蒂及其他紫色党议员。

华盛顿拉丁美洲研究所高级研究员乔－玛丽·伯特认为，萨加斯蒂能“唤起大批民众的信心”。

花旗银行也知会投资人，萨加斯蒂当选可能有助于缓解秘鲁局势紧张，提振市场信心。花旗银行同时不排除比斯卡拉最终回归的可能性。

秘鲁宪法法院正在审查国会弹劾比斯卡拉程序是否违宪。一些专家告诉美联社，宪法法院的裁决可能不具追溯力，但可能影响秘鲁政坛未来走向。

紫色党议员阿尔韦托·德贝朗德16日告诉媒体记者：“对秘鲁而言，要紧的是重新恢复稳定，让这场噩梦结束。”（海洋）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、杨牧)
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