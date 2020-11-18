分享中国发展机遇，积极参与全球经济治理

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平11月12日在浦东开发开放30周年庆祝大会上发表重要讲话强调，当前，经济全球化遇到一些回头浪，但世界决不会退回到相互封闭、彼此分割的状态，开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。要敞开大门欢迎各国分享中国发展机遇，积极参与全球经济治理。凡是愿意同我们合作的国家、地区和企业，我们都要积极开展合作。接受本报记者采访的国际人士高度评价习近平主席重要讲话和浦东开发开放建设成就，认为习近平主席的重要讲话向世界展示了中国坚定不移深化改革、扩大开放的决心，各方期待更加深入参与中国更高水平改革开放进程，共享中国发展带来的广阔机遇。

“展现了中国的制度优势和治理智慧”

习近平主席指出：“浦东开发开放30年取得的显著成就，为中国特色社会主义制度优势提供了最鲜活的现实明证，为改革开放和社会主义现代化建设提供了最生动的实践写照！”“浦东开发开放30年的历程，走的是一条解放思想、深化改革之路，是一条面向世界、扩大开放之路，是一条打破常规、创新突破之路。”

“从阡陌农田成为现代化新城，回顾浦东30年的跨越式发展，改革开放是一个至关重要的视角。”泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才自上世纪90年代起多次到访浦东，对浦东的发展有着直观感受。他表示，30年来，浦东改革开放走在全国前列，不仅为自身经济增长带来强劲支撑，也为中国长远发展作出重要探索和实践。“浦东取得的显著成就充分说明，在中国，改革开放只有进行时，没有完成时。”

哥伦比亚—中国友好协会主席吉列尔莫·普亚纳表示，在中国共产党坚强领导下，浦东以敢闯敢试的精神实现了跨越式发展，众多跨国企业扎根浦东长远发展，数千家高新技术企业积蓄创新活力，越来越多的各国人才来到这里创新创业。“浦东开发开放的成功实践，深刻表明改革开放是当代中国最显著的特征，充分彰显中国特色社会主义制度的显著优势。”

世界俄罗斯侨胞协调委员会主席米哈伊尔·德罗兹多夫长期在上海工作生活，在他看来，浦东取得了辉煌发展成绩，同时在发展过程中积累了许多有益经验，一系列改革创新举措为其他地方所借鉴。“它所释放的改革发展动力，为中国经济持续快速发展作出重要贡献，展现了中国的制度优势和治理智慧。”

“作为中国改革开放和现代化建设的一个缩影，浦东在开发开放实践中形成众多制度创新成果，不仅为中国持续推进改革开放提供样本，也为广大发展中国家提供了宝贵发展经验。”法国经济学家卡尔·埃谢纳表示。

俄罗斯科学院远东研究所副所长安德烈·奥斯特洛夫斯基说，浦东的发展经验值得俄罗斯城市借鉴和学习。俄罗斯丰美股份有限公司总经理阿列克谢·奥辛采夫认为，中国推动更高水平的对外开放，不仅将为中国经济增长和社会进步增添动力，而且也将为世界各国创造更多发展机遇。

“中国改革发展将取得新的更大成就”

“全力做强创新引擎，打造自主创新新高地”“加强改革系统集成，激活高质量发展新动力”“深入推进高水平制度型开放，增创国际合作和竞争新优势”“增强全球资源配置能力，服务构建新发展格局”“提高城市治理现代化水平，开创人民城市建设新局面”——面向未来，浦东将努力成为更高水平改革开放的开路先锋、全面建设社会主义现代化国家的排头兵、彰显“四个自信”的实践范例，更好向世界展示中国理念、中国精神、中国道路。

“浦东把科技创新摆到更加重要位置，将使创新活力不断迸发，为可持续发展不断注入新动能。”德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，浦东创新创业生态环境不断优化，在基础科学、应用研究和产业化等方面加大投入，有利于进一步探索面向未来的创新发展之路，为全球科技协同创新增添助力。

蔡伟才认为，浦东探索开展综合性改革试点，将放大改革综合效应，进一步优化营商环境，在开放中持续吸引资金、技术、人才等各方资源，吸引更多外国企业，同时将有力辐射带动长三角区域发展，拓展更加开放的发展局面，更好参与国际合作和竞争。

“中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。浦东不断增强全球资源配置能力，将在其中发挥重要作用。”意大利新丝路促进会会长弗朗切斯科·马林焦表示，浦东打造优越的开放环境，发挥金融集群效应，汇集各类要素市场，为各国金融机构发展提供了更多平台。在服务构建新发展格局过程中，“浦东自身开放的舞台会更大，中国改革发展将取得新的更大成就”。

“浦东在实现经济快速发展的同时，也以科学精细的城市治理和优质公共服务给广大民众带来了实惠。”泰国正大管理学院中国东盟研究中心副主任奥拉萨表示，浦东统筹推进经济治理、社会治理和城市治理，不断提升城市宜居安居水平，为世界其他国家城市发展提供重要借鉴。

“在开放合作中为各国创造更多共赢机遇”

习近平主席指出：“对外开放是我国的基本国策，任何时候都不能动摇。”“世界大海大洋都是相通的，任何人企图人为阻碍世界大海大洋相通，都只能是一种不自量力的幻想！”中国实现高水平对外开放，开拓合作共赢新局面，将为推动经济全球化、建设开放型世界经济不断注入正能量。

“当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济面临的不稳定不确定因素明显增多。习近平主席的重要讲话表明中国坚定推进对外开放、支持多边主义和促进经济全球化。”日本中央大学教授梶田幸雄表示，中国以改革开放为动力推动高质量发展，将为促进世界经济包容性增长带来信心和力量。

“面对单边主义、保护主义抬头，中国坚持在开放合作中为各国创造更多共赢机遇，将有力提振世界经济。”法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯表示，作为中国改革开放的重要窗口，浦东的发展实践表明，中国开放的大门只会越开越大，吸引力会越来越强，将为各国开拓更加广阔的发展空间。

“经济全球化的历史潮流不可逆转。中国不断扩大开放与各国发展意愿高度契合，将汇聚起开放合作的强大力量。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示。

“中国以开放姿态欢迎各国企业积极开拓中国市场、共享中国机遇，这将吸引全球优质要素资源聚集，推动未来浦东和中国经济高质量发展，培育各方共同发展的强劲动力。”奥拉萨表示，中国的开放发展将为世界创造更多互利合作的成果。

（本报北京、曼谷、里约热内卢、莫斯科、巴黎、柏林、罗马、东京、布鲁塞尔、开罗11月16日电 记者肖新新、赵益普、李晓骁、殷新宇、张光政、葛文博、花放、韩硕、刘军国、任彦、周輖）

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 03 版）

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