风高浪急，金砖国家携手前行（望海楼）

11月17日晚，金砖国家领导人第十二次会晤以视频方式举行，中国国家主席习近平出席并发表重要讲话。五国领导人围绕“深化金砖伙伴关系，促进全球稳定、共同安全和创新增长”主题，聚焦全球抗疫和金砖国家各领域务实合作，就重大紧迫的全球问题共同发出金砖声音，为维护国际和平安全、提振世界经济贡献金砖力量。

当前，世纪疫情和百年变局交织，国际格局深刻演变，人类社会正在经历百年来最严重的传染病大流行，世界经济正在经历上世纪30年代大萧条以来最严重的衰退。伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行。今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，金砖国家合作机制绽放光彩。

应对疫情，金砖国家保持了信息交流和抗疫合作。今年以来，金砖国家先后举办应对新冠肺炎疫情特别外长会、卫生高官视频会议、外长视频会晤等一系列相关会议，加强信息分享，深入交流抗疫经验。与此同时，多个国家间开展的药物和疫苗研发合作进展顺利。近一年的抗疫实践证明，只要团结一心、科学防治，病毒传播就可以控制。在视频会议上，习近平主席建议，要推动以团结取代分歧，以理性消除偏见，扫除“政治病毒”，凝聚起各国携手抗疫的最大合力。

推动经济复苏，金砖机制焕发新的生机活力。随着中国经济恢复增长推高进口需求，金砖成员国之间的贸易，特别是其他成员国对华出口也在稳步回升。今年前10个月，中俄双边贸易额基本保持去年同期水平，俄对华农产品出口同比增长24%；今年前三季度，巴西对华出口同比增长14%，占巴西对外出口总额的34%以上，其中巴西牛肉对华出口额比去年同期增加2.6倍；印度9月对华出口同比增长20.78%，增速在印度主要出口目的地中领先；今年第二季度，南非对华出口同比增长超过2%，占南非对外出口总额比例增至13.4%。一手防疫情，一手稳经济，是各国刻不容缓的任务。在视频会议上，习近平主席建议，要在确保安全前提下，积极推进经济复苏，在疫情防控常态化中实现经济社会活动有序开展。

此次视频会晤无疑将成为金砖国家携手前行的新起点。为凝聚起各国携手抗疫的最大合力，中国作出表率：为推动金砖国家疫苗研发中心建设，中方已经设立疫苗研发中国中心，愿通过线上线下相结合方式，推进五国疫苗联合研发和试验、合作建厂、授权生产、标准互认等工作；为加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系，我们将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地，开展政策协调、人才培养、项目开发等领域合作。

当今世界不稳定不确定因素显著上升，但是，和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化和经济全球化的时代潮流也不可能逆转。金砖合作之所以能够在世界舞台上扮演越来越重要的角色，正是因为顺应了国际力量对比深刻调整的大势，顺应了国际秩序朝更加公正合理方向发展的时代潮流，承担起推动世界多极化、维护世界和平稳定的使命。如今正是风高浪急之时，世界期待金砖国家提供更多金砖方案，展现更大金砖作用，推动世界这艘大船乘风破浪，行稳致远，驶向更加美好的明天。

（作者为本报评论员）

(责编：牛镛)