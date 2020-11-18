全球智能汽车产业发展提速（国际视点）

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智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，受到越来越多国家的重视。多国纷纷出台产业政策和法律法规，加大力度支持自动驾驶等智能汽车技术和相关产业发展。

国际数据公司（IDC）近日发布的《IDC全球智能网联汽车预测报告》显示，未来5年全球智能汽车的年出货量复合增长率将达到16.8%。到2024年，全球智能汽车年出货量将达到约7620万辆，智能汽车市场将迎来快速发展期。

智能汽车研发热度不减

智能汽车通常也被称为智能网联汽车、自动驾驶汽车，是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。

在不久前闭幕的第三届进博会智慧出行专区，美国福特汽车展示了其自主研发的“智慧城市模拟平台”。福特表示，将在2023年前投入超过40亿美元，用于自动驾驶领域的研发和应用。

今年以来，疫情对世界经济造成冲击，但各方对智能汽车研发领域的投入热度并未消减。2月，日本汽车制造商丰田汽车宣布向小马智行投资4亿美元。6月，德国大众汽车完成了对自动驾驶技术平台初创企业Argo AI高达26亿美元的投资。随着自动驾驶、车路协同及相关人工智能技术投入增加，智能汽车研发和应用速度将进一步提升。

8月，美国密歇根州公布，将改造一段40英里的道路，打造全美首条智能网联汽车和自动驾驶汽车的专属车道——“密歇根智慧出行走廊”。今年初，通用汽车的自动驾驶子公司Cruise在旧金山发布了造型感、科技感十足的Cruise Origin自动驾驶汽车。它与传统汽车大小相当，但因省去驾驶室等构造，拥有更大的空间。谷歌的Waymo公司去年宣布，正计划建设全球首家自动驾驶汽车生产工厂。

相关产业政策相继出台

面对智能汽车的发展新趋势，各国纷纷出台法律法规和产业政策，支持相关企业创新技术研发和应用，同时对相关安全法律问题进行管理和规制。

2010年，欧盟委员会便制定了第一个协调部署各成员国智能汽车产业的纲领性文件。2018年5月，欧盟委员会发布《通往自动化出行之路：欧盟未来出行战略》，提出到2030年完全进入自动驾驶社会。

德国2015年就出台了《自动和联网驾驶战略》，宣布将投入数十亿欧元改造网络基础设施、鼓励智能汽车研发。法国在2018年将自动驾驶领域纳入国家人工智能发展计划和促进经济增长及企业变革行动方案，并为该领域研发提供政策便利及资金支持。法国政府已批准2020年至2022年间允许无人驾驶汽车在公共道路上行驶。

2019年欧盟网络安全局发布《智能汽车安全的良好实践》，提出了智能汽车网络安全及隐私保护等问题的解决思路和框架，制定了智能汽车网络安全措施清单，对成员国构建智能汽车网络安全体系提供了参考建议。

今年1月，美国政府在拉斯维加斯国际消费电子展上推出了智能汽车的最新政策体系“自动驾驶4.0”，确立了自动驾驶汽车方面的核心技术原则，即保护用户和群体、促进市场的有效运行、各方工作协调一致。

韩国政府则在去年10月发布“未来汽车国家愿景”，重点推动智能汽车和绿色汽车的发展。此后，该国多部门联合发布“2030未来汽车产业发展战略”，包括构建无人驾驶管理体系及路网系统、促进汽车产业转型等。为推动产业融合、加速智能汽车发展步伐，韩国国务会议近日审议通过一项议案，产业通商资源部将新设“未来汽车产业课”，专门负责推进相关产业融合、打造基础设施、放宽国内管制法规、对接国际规则等工作。

产业融合是未来发展方向

分析认为，未来智能汽车的发展将呈现更多领域的交叉与融合，产业融合、协同创新是智能汽车未来可持续发展的关键。

欧洲汽车工业协会秘书长埃里克—马克·胡伊特马认为，一套完整的智能汽车系统需要人工智能技术、芯片演算、新型感知技术等多个领域的配合，因此随着智能汽车逐渐规模化和商业化，相关产业也会随之迎来发展机遇。

从基础结构来看，智能汽车主要通过传感器、控制器、执行器以及人机交互来实现应用，不同功能对应着相应的产业链。如与自动驾驶息息相关的激光雷达等智能硬件、高精度地图以及算法等核心软件将成为智能汽车产业链的投资热点。对信息高速处理能力和智能化道路的要求将带动新一轮的基建投资，包括5G网络创新发展。

专家表示，未来的智能汽车，不仅将成为智能交通的核心枢纽，还将改变智慧能源网的整个格局，通过带动相关产业协同发展，例如自动代客泊车业务、支持自动驾驶的智能车道建设以及全智能的城市交通调度系统的创新与开发等。法国《世界报》文章指出，随着自动驾驶应用场景的日益丰富，智能汽车将成为新型城市基础设施建设和智慧城市的重要部分。

不过，智能汽车的发展仍面临不少挑战，包括技术成熟度不高、法律规范不明、安全问题突出等。例如，一旦智能汽车出现交通事故，责任人究竟是乘车者还是汽车制造商的认定问题尚不明晰。智能汽车里的人工智能能否完全理解警察、其他驾驶员、行人的声音、手势，诸如此类的安全问题仍有待解决。

智能汽车需要装备智能软件和多种感应设备，这意味着更多信息暴露的风险、网络攻击的漏洞，可能会对个人人身及财产安全造成威胁。如何将个人数据保护纳入智能联网汽车设计阶段，确保用户在个人隐私方面得到保护也是智能汽车发展面临的一大挑战。

（本报巴黎、华盛顿、首尔、北京11月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 16 版）

(责编：白宇)