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我国已与138个国家、31个国际组织签署201份共建一带一路合作文件

2020年11月18日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京11月17日电  （记者戴小河、安蓓）国家发展改革委新闻发言人孟玮17日介绍，面对新冠肺炎疫情冲击，共建“一带一路”合作呈现十足韧性。截至目前，我国已经与138个国家、31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件。

　　今年以来，新冠肺炎疫情全球流行，世界经济发展中的不稳定不确定因素增多，对推动共建“一带一路”带来新的挑战。

　　孟玮在国家发展改革委当日召开的新闻发布会上说，推动共建“一带一路”助力外贸外资基本盘稳定。今年前三季度，我国与沿线国家贸易进出口总额9634.2亿美元，虽然同比下降1%，但增速比全国整体水平高0.8个百分点。对沿线国家非金融类直接投资达130.2亿美元，同比增长29.7%，高出全国整体增速32.3个百分点。

　　中欧班列逆势增长。截至11月5日，今年中欧班列开行达10180列，已超过去年全年开行量，运送货物92.7万标箱，同比增长54%，往返综合重箱率达98.3%，运输网络持续拓展，已通达欧洲21个国家、92个城市。今年以来，共运送医疗物资近800万件，共计6万多吨，成为中欧之间抗疫合作的“生命通道”，为维护国际供应链产业链稳定提供了重要支撑。

　　与此同时，一批重大项目取得新进展。中老铁路全线隧道实现贯通，中泰铁路一期线上工程合同达成一致，雅万高铁建设实现节点目标，匈塞铁路匈牙利段项目EPC主承包合同正式生效。巴基斯坦拉合尔橙线项目运营通车。

　　健康丝绸之路也取得新突破。疫情暴发以来，中国秉持人类命运共同体理念，积极履行国际义务，发挥全球抗疫物资最大供应国作用，向“一带一路”沿线国家提供力所能及的物资和技术援助，已向150多个国家和国际组织提供280多批紧急抗疫物资援助。

　　孟玮说，随着疫情全球蔓延，许多海运、空运货物加速向铁路运输转移，中欧班列运力增长赶不上需求增加。为促进中欧班列持续稳定安全运行，国家发展改革委正会同有关部门、地方全力提升中欧班列运能运力。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月18日 02 版）
(责编：白宇)
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