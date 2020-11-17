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强飓风“约塔”登陆尼加拉瓜 中美洲数万人紧急疏散

2020年11月17日17:02  来源：新华网
 

新华社圣何塞11月16日电（记者范小林）一度达最高等级的飓风“约塔”16日晚在尼加拉瓜东北部卡贝萨斯港登陆，预计将在未来几天严重影响中美洲多国。目前中美洲已有数万人被紧急疏散。

据当地媒体报道，“约塔”西侧风眼壁已移动到尼加拉瓜上空，带来强风、风暴潮和暴雨。报道援引尼防灾机构负责人冈萨雷斯的话说，飓风掀翻了一家医院的屋顶，造成的停电已影响6000人。另外，该国沿加勒比海地区有8万多个家庭面临洪灾和山体滑坡的危险，当局设立了1300个避难所，发放防灾用具，飓风登陆地区约1500人已最先撤离，其中将近半数是儿童。

洪都拉斯应急委员会表示，全国已处于最高戒备状态，当局已撤离了7.1万人，安置在525个避难所中。萨尔瓦多和危地马拉也宣布进入红色警戒状态。哥斯达黎加也宣布数个行政区进入黄色或橙色警戒状态。

美国全国飓风中心16日上午将“约塔”定为最高级别的五级飓风，它的最大持续风速可达每小时260公里，这是2020年大西洋飓风季第一个五级飓风。美国全国飓风中心在最新通报中说，“约塔”登陆后已降级为四级飓风。

在登陆尼加拉瓜之前，“约塔”16日晨过境哥伦比亚普罗维登西亚岛，引发大风、暴雨和巨浪。哥总统杜克当晚在哥北部海滨城市卡塔赫纳举行的新闻发布会上说，“约塔”已在普罗维登西亚造成1人死亡，全岛98%的电力、交通、通信等基础设施不同程度受损，目前仅靠卫星通信与外界联络。（参与记者：高春雨）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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