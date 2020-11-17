【网连世界】欧洲多国疫情反弹 防控措施收紧升级

近日，欧洲多国受到疫情反弹的强势冲击，日新增患者连创纪录，超过第一波疫情暴发时的峰值。截至11月16日，欧洲累计新冠确诊病例近1486万，死亡近32.6万。

世界卫生组织专家分析，欧洲疫情反弹由多种因素造成，比如在疫情缓解后过快解除限制措施，以及难以充分检测、追踪感染病例等。世卫组织欧洲区域主任汉斯·克鲁格博士指出，“不仅政府放松了限制，人们也放松了警惕。”

当前，面对来势汹汹的第二波疫情，欧洲各国纷纷升级防控措施。

法德同一天宣布全国“封城”

当地时间10月28日晚，法国总统马克龙宣布，法国从10月30日起重新实行封锁措施，以应对疫情的迅猛反弹，人们只被允许离家去工作、购买生活必需品、寻求医疗帮助及每日外出运动一小时，限制措施将一直持续到12月1日。

与此同时，10月28日当天，德国疾控机构公布的单日新增确诊人数为14964，是该国暴发新冠疫情以来最高值。德国总理默克尔当日宣布，从11月2日起至11月底在德国全境“封城”。

两国都关闭了电影院、剧院、健身房、游泳馆、桑拿室以及非必须的餐馆和酒吧等娱乐休闲场所，对社交聚会进行严格管制；但学校和托儿所仍将继续开放。在德国，部分商店在遵守严格的卫生规定并限制顾客数量的前提下，可以继续开放；教堂礼拜活动也仍可进行。

意大利实行全国三级限制制度

意大利在全国实行统一防疫措施，包括要求国民在除私人住宅外的室内和室外任何地方都必须佩戴口罩；每日22:00至05:00实行宵禁，人们只能因工作、医疗原因或紧急情况离家；健身房、游泳池、剧院和电影院已于10月下旬关停，餐厅和酒吧也只能开放至18:00；婚礼，洗礼和葬礼等聚会、仪式被禁止举行；学校保持开放，但是高年级学生需远程学习；公共交通限制容量从80％降至50％。

除此之外，意大利政府已从11月5日开始实行全国三级限制制度，在疫情最严重的“红色区”，防疫措施与3月“封城”时类似，所有酒吧、餐馆和大多数商店包括美容院和理发店都必须关闭，仅有工厂和基本服务设施如药房和超市仍然开放；在“橙色区”，餐厅和酒吧关闭，但美容院和理发店可以继续开放；在疫情较缓和的绿色区域，餐馆和酒吧可以开到18：00，但是同其他地区一样，博物馆、剧院、电影院、健身房等仍需关闭。

西班牙国家紧急状态延长至2021年5月上旬

继10月初采取一系列区域性新防疫措施后，10月25日，西班牙政府宣布再度进入国家紧急状态，开始在全国范围内实行宵禁。除加那利群岛以外，其他地区国民每日23:00至06:00必须在家，只能因工作、买药、照顾老人和孩子外出。这一次国家紧急状态原定有效期15天，后被延长至2021年5月上旬。

此外，新措施限制聚会人数不得多于6人，所有6岁以上国民在公共场合需佩戴口罩。从11月23日起，所有到访西班牙人员需持72小时有效核酸检测阴性证明入境。

比利时等国取消圣诞集市

在12月中旬之前，比利时所有非必需品商店需关闭，理发等需人工服务的商业活动也将被禁止。其他商店必须在22:00前关门，20:00以后禁止出售酒类。所有的酒吧、咖啡馆和餐馆也都关门，但可以在22:00之前提供外卖，酒店里的餐厅和酒吧只能提供客房服务。此外，体育馆、游泳池和其他休闲设施也将关闭。

政府要求在任何地方都必须戴口罩，在外聚集的人数限制在4人。在瓦隆和布鲁塞尔，从22:00到06:00实行宵禁，紧急医疗和通勤者除外。在法兰德斯，宵禁从00:00到05:00。

同时，欧洲各国也相继宣布取消圣诞庆祝活动和圣诞市场。据了解，继法兰克福、爱尔福特等地宣布取消圣诞市场，德国纽伦堡、法兰克福、爱尔福特以及法国斯特拉斯堡、捷克布拉格等地宣布取消今年的圣诞市场。

除上述提到的国家外，葡萄牙、荷兰、捷克、丹麦、爱尔兰、希腊等国也分别实施了不同程度的宵禁、关停商铺等措施。但目前，瑞典还没有实施任何新的强制性防疫措施。该国近日也经历了疫情反弹，但与其他欧洲国家相比，没有出现单日新增病例数急剧上升的情况。（张信凤、实习生潘昱烨）

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