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巴西学者：金砖国家领导人第十二次会晤值得期待

【巴西】施若杰 José Medeiros da Silva

2020年11月17日15:44  来源：人民网-国际频道
 

由俄罗斯担任轮值主席国的金砖国家领导人第十二次会晤将于11月17日以视频方式举行。本次领导人会晤以“有利于全球稳定、共同安全和创新增长的金砖国家伙伴关系”为主题，在维护全球政治稳定和恢复经济增长的总体框架内，五国领导人将就国际政治形势的发言备受关注，此次会晤的重要意义也不言而喻。

自2009年金砖国家机制正式成立以来，国际环境发生了重大变化，即使在金砖国家内部，其成员国在国际舞台上的地位以及对国际格局的看法也发生了改变。金砖国家机制的建立不是为了对抗特定的地缘政治霸权，而是为了让发展中国家能够更好地共同捍卫自身利益。金砖国家成员国是发展中国家的前提不变，所以各成员国趋同的利益将大于个体差异。

由于新冠疫情蔓延以及世界政治和经济未来发展的不确定性，发展中国家应比以往任何时候都更需要团结合作，共同解决问题，减轻当前危机带来的负面影响。

疫情发生以来，金砖国家各成员国都受到了不同程度的影响，疫情加剧了各国本就存在经济社会问题，这也是此次会晤如此重要的另一个原因。成员国互相沟通交流、寻求共同点、加强合作，最大限度地实现互利共赢，造福本国人民。金砖国家机制将继续发挥其独特作用，而本次领导人会晤也将进一步强化该机制的重要性。

（作者为浙江外国语学院副教授，张荣编译）

(责编：高歌、杨牧)
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