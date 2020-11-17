克罗地亚驻华大使：重启旅游业需加强与中国旅游部门合作

人民网北京11月17日电 （记者刘佳）11月13日，2020年世界旅游联盟·湘湖对话在杭州举行。克罗地亚共和国驻华大使达里欧·米海林接受人民网记者专访，他表示，要加强与中国旅游部门的合作，加强和各种旅游平台的联系。

达里欧·米海林指出，今年新冠肺炎疫情给全球旅游业带来很大影响，此次会议有来自世界各国的领导和相关人士，大家可以探讨如何重新建立信心，如何重新建立发展旅游业，如何把疫苗和防疫措施整合起来，重启世界旅游。

他介绍，克罗地亚很重视旅游业，旅游业占克罗地亚国家GDP的20%左右。克罗地亚有450万人口，去年接待1900万游客，接待游客人数是克罗地亚人口的4到5倍。这个数字充分说明旅游业对克罗地亚的重要性。“这次疫情不止对旅游业造成影响，对整体经济也有很大打击。幸运的是，克罗地亚已经建立起相关制度，使克罗地亚在疫情下也能有很多游客。今年6月至8月，克罗地亚接待的游客数量已恢复至去年同期的50%左右。”

对于今后旅游业发展的重点，达里欧·米海林表示，克罗地亚更加关注游客的体验和感受，这种感受来自于古迹、果园、海岸、内陆等各个方面。“我们希望沿海、内地等各个地区的旅游业都能做得更好，中国游客可以一年四季到访克罗地亚，感受每一个地方。”

他表示，接下来，要积极宣传克罗地亚，加强和中国旅游部门的合作，加强和各种旅游平台的联系。

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