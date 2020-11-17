2020“甲骨文杯”国际学生“我与汉字”演讲比赛圆满落幕

参赛选手合影。人民网记者 翁奇羽 摄

11月17日，由中国人民对外友好协会主办、人民网承办、河南省人民政府支持的2020“甲骨文杯”国际学生“我与汉字”演讲比赛在郑州圆满落幕。

全国政协常委、中国人民对外友好协会副会长户思社、河南省政府外办一级巡视员李镇等领导出席。中央民族大学教授蒙曼、汉字字源网站创办者“汉字叔叔”理查德·西尔斯等应邀担任此次大赛决赛评委。

全国政协常委、中国人民对外友好协会副会长户思社致辞。人民网记者 翁奇羽 摄

户思社在致辞中表示，汉字是中华文化传承的载体，中华文化历来崇尚和谐，“天人合一”的宇宙观和“和而不同”的社会观根植于每位中国人的灵魂深处，是中华民族的文化基因。把“和合”作为本次比赛的主题，是期望选手们在学好汉字、讲好汉语的同时，能了解中国的传统文化和价值观，理解中国“世界大同、和合共生”的文化理念。他说，疫情下的当今世界，各国利益休戚相关，人类命运更加紧密相连，各国只有团结合作才能战胜疫情。希望各国人民以“和”的理念，放弃争议和偏见，以“合”的理念开展合作，共创和平、安宁、繁荣、美丽的世界。

10名进入决赛的选手在现场讲述了他们各自的汉字情缘，分享了他们的中国故事，阐述了对中国传统价值观“和合”的理解。最终，来自喀麦隆的欧力拔得头筹，荣获特等奖；来自柬埔寨、尼日利亚、捷克、塔吉克斯坦等国的选手获得一、二、三等奖。

来自喀麦隆的北京语言大学留学生欧力获得特等奖。人民网记者 翁奇羽 摄

本次大赛以“和合”这一中华民族传统价值观为主题，自今年10月16日线上开赛以来，吸引了数千名国际学生的踊跃参赛。比赛意在考察选手对中国汉字文化的理解和跨文化交流能力，让外国选手在体悟“汉字”的博大精深中，深化文明交流互鉴，在感受中国“和合”价值观中，深刻理解人类命运共同体这一倡议的中华文化基因。

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