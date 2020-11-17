综合消息：中东地区疫情依然严峻 突尼斯延长封禁措施

新华社突尼斯11月15日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区部分国家新冠疫情依然严峻，突尼斯、巴勒斯坦、土耳其等国继续采取严格措施防控疫情。

突尼斯卫生部15日宣布，该国新增新冠确诊病例1065例，累计确诊80404例，累计死亡2345例。突尼斯政府当天宣布将10月29日制定的包括在各省实施宵禁的防疫措施再延长3周；除必要情况外，禁止人员省间流动（学生除外）；16点后咖啡厅、餐厅关闭；暂停所有形式的公共集会；禁止清真寺礼拜活动等。

巴勒斯坦卫生部当天公布的新冠疫情数据显示，该国新增确诊976例，创单日新增确诊病例数新高，累计确诊75326例；累计死亡640例；累计治愈65946例。同时，人口稠密的加沙地带当日新增确诊病例406例，也创下该地区单日新增确诊最高纪录。

土耳其卫生部官网15日显示，过去24小时内该国新增确诊病例3223例，累计确诊414278例；累计死亡11507例；累计治愈353663例。卫生部长科贾警告说，医院和医护人员的接诊能力是有限的，他呼吁民众严格遵守疫情防控相关规定，戴口罩并保持社交距离。

伊拉克卫生部15日发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增确诊病例2237例，累计确诊519152例；新增死亡47例，累计死亡11670例；累计治愈447039例。伊卫生部公共卫生部门负责人利雅德·阿米尔表示，伊卫生部计划在巴格达等地通过部署流动团队提升新冠病毒检测能力，但目前医护人员感染人数较多阻碍了这一计划实施。此外，伊拉克当前冷链设备欠缺，未来新冠疫苗上市后在该国的存储和运输环节面临挑战。

卡塔尔15日新增新冠确诊病例215例，累计确诊135785例，累计治愈132784例，累计死亡234例。卡塔尔卫生部15日在其官网上发文呼吁全社会对老年人和慢性病患者予以更多关爱，要求居民遵守防疫措施，减少外出，避免聚集，要养成勤洗手、出门戴口罩的习惯，一旦身体出现类似新冠症状应立即报告。

阿曼15日新增确诊病例947例，累计确诊120389例，累计治愈111096例，累计死亡1338例。阿曼疫情防控最高委员会当日宣布允许容纳不超过400名礼拜者的清真寺对外开放。

以色列卫生部15日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例402例，累计确诊323741例；累计死亡2732例；累计治愈313380例。总理内塔尼亚胡当日表示，将在广泛征求意见后做出决定，使以色列在“不危及公民生命和健康的情况下开放经济和教育”。以旅游部15日宣布，将把该国死海地区及南部旅游城市埃拉特划定为特殊的“旅游岛”，并重新开放这两个地区的旅游业、酒店业等，但民众进入这些地区须出示新冠病毒检测阴性证明。

阿尔及利亚15日宣布该国新增确诊病例860例，累计确诊67679例，累计死亡2154例，累计治愈44693例。阿尔及利亚总统府当天称，总统特本已在德国完成新冠治疗，目前健康状况正常，正进行相关医学检查。

还有一些中东国家15日更新了累计确诊病例数：伊朗762068例，沙特阿拉伯353255例，摩洛哥293177例，阿拉伯联合酋长国150345例，科威特136840例，约旦143678例，黎巴嫩105430例，巴林84703例，利比亚73602例，苏丹14626例，叙利亚6684例。（执笔记者：黄灵；参与记者：李良勇、尚昊、陈斌杰、王峰、施洋、郑思远、苏小坡、张淼、熊思浩、杨元勇、王薇、涂一帆、冀泽、潘晓菁、马意翀）

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