遂宁：从“川中重镇”到“成渝经济圈”门户枢纽

随着成渝地区双城经济圈建设规划的提出及发展，遂宁，这座位于四川盆地中部腹心地区的“川中重镇”，正随着公铁线路的大规模铺展和在绿色发展领域的全方面布局，以最高时速，“闯入”人们眼帘。从“居中不通”到交通枢纽，遂宁积极抢抓成渝地区双城经济圈建设重大历史性机遇，发挥自身区位优势，加快建设联动成渝的重要门户枢纽和成渝发展主轴绿色经济强市。

近日，人民网“看见中国”多语种融媒体采访团队走进遂宁，带你领略这座“川中重镇”在新时代所书写的产业发展新篇章。

融入双城经济圈，把握时代大发展

2020年10月16日，中共中央政治局审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。会议指出，推动成渝地区双城经济圈建设，有利于形成优势互补、高质量发展的区域经济布局，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局的一项重大举措。

“所当乘者势也，不可失者时也”。遂宁作为成渝地区双城经济圈的重要节点城市和“地理中心”，西连成都，东邻重庆，南接内江，北靠德阳，地处四川城镇化发展主轴，与成都、重庆呈等距三角，是四川省战略部署建设的“六大都市区”之一，区位优势显著。如何抓住历史发展机遇，在成渝两地的城市群突围？

图为遂宁区位优势介绍图 于洋摄

遂宁市委市政府立足优势，主动作为。自中央财经委员会第六次会议以来，遂宁积极抢抓成渝地区双城经济圈建设这一重大历史性机遇，坚持联动成都重庆两大中心城市，深化周边城市交流合作，加快推进遂潼一体化建设，并提出了“三地一枢纽”的发展定位，着力发挥区位优势，迎接历史新机遇。

遂宁市发展改革委机关党委书记罗刚接受采访时表示，遂宁坚持以推动遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设为重要抓手，重点推动遂潼一体化发展，率先成立了成渝地区双城经济圈高质量发展研究院，陆续召开了3次高质量发展研讨会，签订了遂潼一体化发展“1+N”合作协议，并提出了“双中心三走廊一园区”的空间格局。

目前，遂宁 “1环9射2纵”高速路网、“6向15线”铁路综合枢纽建设加速推进，遂宁周边90分钟交通圈覆盖城市达到20个、人口达到1.2亿。

立足区位优势，建设现代物流枢纽引领区

因地制宜，如何把区位优势转化为经济效益？遂宁这座川中重镇，在产业发展的过程中，通过不断摸索中，给出了答案——“立足区位优势，建设现代物流枢纽引领区”。

“接下来，遂宁将同步加快规划编制、项目推进和平台建设，推动遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设走深走实，为成渝地区中部崛起贡献好遂宁力量。”罗刚书记说。

遂宁高度重视陆港型国家物流枢纽建设，市委七届十次全会对遂宁高新区推进成渝地区双城经济圈建设，提出了“建设现代物流枢纽引领区、川渝毗邻地区高新产业集聚区”的新定位。

10月28日，国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于做好2020年国家物流枢纽建设工作的通知》，遂宁陆港型国家物流枢纽成功入列2020年国家物流枢纽建设名单，成为继成都后全省首个入选国家物流枢纽建设名单的地级市。

图为物流园区一角 何卓彦摄

遂宁陆港型国家物流枢纽位于遂宁高新区，总占地5996亩，其中存量设施占地4736亩，拓展发展用地1260亩。采用集中布局方式，以国家级示范物流园区——中国西部现代物流港部分存量物流设施为基础，进一步延伸拓展发展空间和布局建设。

建设规划主要采用“政府规划、企业主导”的开发模式，充分利用遂宁陆港型国家物流枢纽存量资源，对既有存量设施整合提升，适当进行增量开发。

作为高新区龙头企业，四川威斯腾物流有限公司副总经理李杰接受采访时表示，西部铁路物流园得到了市委市政府及高新区党工委管委会的大力支持。目前，铁路物流园正在积极配合遂宁市政府开通陆海新通道遂宁班列，为打造成渝双城物流服务中心和区域全面开放做贡献。

紧跟时代脉搏，“招大引强”打造经济强市

随着区位优势日益突显，遂宁正以全新姿态，迎接新的发展历程。除了发挥基础区位优势着重发展物流产业，遂宁市积极对接全省规划，“招大引强”，努力打造自身“经济强市”名片，涌现了一批龙头企业。

其中，四川江淮汽车有限公司，属于四川省政府招商引资重点项目，被列为四川省50个重点项目之一，2014年入驻安居区工业集中区汽配产业园。项目总投资达11亿元，具备轻卡、中卡和工程车三类整车生产资质，双班产能可达6万台。

图为四川江淮汽车有限公司车间 何卓彦摄

“发展新能源汽车产业，契合遂宁市委市政府确立的绿色经济战略方向。遂宁积极培育推动新能源汽车产业的发展，目前已初步构建起从基础锂电到动力电池，再到新能源轻卡这一比较完善的产业链。” 遂宁市经济和信息化局副局长徐勇接受采访时介绍称。

在招商引资过程中，遂宁市坚持规划引领，精准发力，进一步明确了新能源汽车产业发展的思路与实施路径，贯彻落实四川省支持新能源汽车发展的十八条政策措施，着力把遂宁打造成为成渝地区双城经济圈中重要的新能源汽车产业基地。

2018年，四川江淮技术中心被评为“四川省企业技术中心”。同时，其积极开展新能源生产资质申报工作，2019年4月正式获得新能源汽车生产资质。

为引导企业转型，遂宁市不仅为四川江淮汽车提供了50万元工业转型发展奖励金，还制定了新能源汽车专项发展阶梯奖励机制，以期其在保持传统轻卡市场优势下，稳步推进新能源产品研发和生产。

注重持续发展，打造“绿色”新名片

引导龙头汽车企业走向产业转型，只是遂宁绿色经济发展战略中的一个重要缩影。早在2007年，遂宁市委、市政府就提出了“环境立市、绿色崛起”的发展战略，积极探索绿色转型之路。

经过10余年的探索，绿色发展已成为遂宁城市发展中最鲜明的特质。在这一过程中，遂宁先后获得全国文明城市、全球绿色城市、国家园林城市、国际花园城市、全国海绵城市建设试点优秀城市、中国十佳宜居城市等20余张城市名片，成功创建国家节水型城市、全国水生态文明城市建设试点。

图为遂宁市圣莲岛全景 遂宁传媒集团供图

除了高度重视生态文明建设，遂宁还着力构建绿色产业生态体系，推进企业节能减排，“十三五”以来，单位工业增加值能耗累计下降37.4%，单位GDP能耗下降21.9%，提前两年完成“十三五”节能目标任务，能耗“双控”工作连续4年获得“超额完成”等级。

2012年以来，遂宁全市GDP连跨8个百亿台阶，2019年，全市实现地区生产总值1345.7亿元，同比增长8.1%、居全省第2位，一般公共预算收入69.27亿元，增长8.5%、居全省第3位。走出了一条生态、循环、低碳、高效的绿色发展新路子。

图为遂宁市发展改革委主任夏海荣 李焱摄

遂宁市发展改革委主任夏海荣接受采访时表示，绿色发展永远在路上，遂宁市将坚定不移贯彻新发展理念，以更有力的措施，把绿色发展不断推向深入，加快建设联动成渝的重要门户枢纽和成渝发展主轴绿色经济强市，为美丽四川建设做出更大贡献。

乘着成渝地区双城经济圈建设发展的东风，在建设“一带一路”和融入长江经济带的号角下。遂宁，这座“川中重镇”、绿色生态发展新城，正积极发挥区位优势，把握时代的机遇，走向国际舞台。

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