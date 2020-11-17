“密接”新冠感染者　英首相自我隔离

英国首相鲍里斯·约翰逊因接触一名确诊感染新冠病毒人员正自我隔离。他的发言人15日说，约翰逊目前状况良好，没有症状。

英国国民保健制度“检测与追踪”项目人员当天早些时候通知约翰逊开始隔离。他12日曾与部分保守党议员会谈大约半小时，与会议员李·安德森后续显现新冠症状，经病毒检测确诊感染。

首相发言人说，约翰逊“将继续在唐宁街办公，包括领导政府应对新冠疫情”。

56岁的约翰逊今年4月因感染新冠入院治疗，一度病情恶化，在重症监护室度过3晚，随后康复。他出院后透露，他的病情当时“可能朝两个方向发展”。

法新社报道，约翰逊出院后积极瘦身，并在今年夏天发起全民健身运动。在他看来，自己新冠病情严重缘于体重超标，随后减重大约12公斤。

美联社报道，英政府官员说，将讨论约翰逊隔离期间如何远程参与议会事务，他同时打算继续向全国民众发表讲话。按照英国卫生部门规定，接到自我隔离通知的人员须隔离14天。

上周，英国首相府内部人事变动引发媒体关注。首相府13日宣布，约翰逊高级顾问多米尼克·卡明斯下月离职。卡明斯被视作英国“脱欧”主推手之一，先前在首相府位高权重，但今年早些时候因公然违反“封城”令而引发舆论批评。

按路透社说法，约翰逊有意平息外界对“内斗致首相分心”的推测，称今后两周内将作多项“重大发布”。他定于本周公布一份旨在2050年实现碳中和、推动“绿色工业革命”的方案，本月下旬公布一年期公共支出预算案。

就英国“脱欧”后与欧盟未来关系谈判，首相府说，约翰逊仍坚定支持在谈判最后阶段与欧盟达成协议；但英国已准备好12月31日在无法达成贸易协议的情况下结束“脱欧”过渡期。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、杨牧)