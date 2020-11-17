巴西地方选举 博索纳罗支持人选失意大城市

巴西15日举行地方选举，总统雅伊尔·博索纳罗支持的候选人纷纷在大城市遇挫。

这是博索纳罗2018年当选总统以来首场全国性地方选举。法新社报道，中右翼、右翼政党成为赢家。左翼的劳工党内部分裂加深，形象受其执政13年间腐败丑闻拖累，因而继续遭到选民“惩罚”。

然而，亲近博索纳罗的阵营同样有所折损。这名军人出身的总统在巴西政治光谱上常被归为极右翼，目前不从属于任何政党，他所支持的候选人大多输给持传统保守立场的候选人。

在最大城市圣保罗，得到博索纳罗背书的塞尔索·鲁索曼诺折戟首轮投票。在里约热内卢，博索纳罗的盟友、现任市长马塞洛·克里韦拉虽然进入第二轮投票，但得票率大幅落后于民主党籍前市长爱德华多·帕埃斯。

中右翼的民主党赢得多座大城市的市长选举，包括库里蒂巴、弗洛里亚诺波利斯。博索纳罗支持的候选人只在贝伦、福塔莱萨等少数城市略有斩获。

里约热内卢大学政治学教授毛里西奥·桑托罗说，选举结果对博索纳罗而言堪称“糟糕”，显示他不复2018年时的风光，“当年，即便是无名之辈，也能凭借他的支持而当选”。

桑托罗说，2018年大选是“反建制主义”的胜利，关乎“愤怒和反叛”。这次地方选举，选民更谨慎，青睐更有经验、更温和的候选人，关心疫情和经济危机。

坎皮纳斯大学政治学家奥斯瓦尔多·阿马拉尔说，如果博索纳罗想在下半个任期推进他的议程，将不得不向传统的中右翼政党作出更多让步。

整体而言，博索纳罗在民间依旧受欢迎，近期多项民意调查显示其支持率超过40%，基本盘依旧稳固。但他奉行的新冠疫情防控策略饱受诟病，目前疫情已经导致巴西16.5万人死亡，仅次于美国。经济界人士预测，巴西经济今年可能遭遇创纪录衰退。（胡若愚）（新华社专特稿）

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