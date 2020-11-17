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美国政客是时候反省了（观象台）

贾平凡

2020年11月17日08:46  来源：人民网－人民日报海外版
 

近来，美国新冠肺炎疫情再破纪录，累计确诊病例已突破1000万例，单日新增确诊病例连续多日超过10万例。面对国内疫情防控的大溃败，美国政府抗疫不力的失误和责任再难掩盖，而美国政客“花式甩锅”的滑稽闹剧更是沦为笑柄。

疫情发生以来，美国某些政客的“光荣政绩”主要有两项：对外，不断“甩锅”，抹黑中国和世卫组织；对内，谎称疫情“完全可控”并消极抗疫。美国某些政客为了一己私利，无视事实真相，罔顾国际道义，违背政治伦理，什么谎话都敢说，什么脏水都敢泼，什么朋友都敢威胁，所作所为一再跌破政治道德和人类文明的底线。

大疫当前，拿无数民众的生命安全和人类社会的前途命运当赌注，美国某些政客显然玩大了。种种“无根据”“无下限”的言行，不仅令国际社会瞠目结舌，也让美国民众深受其害。

面对疫情，受某些政客的误导，部分美国民众一直把戴口罩当作一种政治立场，而非公共卫生问题。后果是，部分美国民众无视公共卫生专家的建议，至今仍拒绝戴口罩，导致感染人数直线飙升。美国社会也因戴口罩问题而陷入严重撕裂。

对大多数美国民众而言，疫情防控大溃败，不仅让他们身体健康备受威胁，更让他们感到痛苦和煎熬。因为他们几乎看不到当下美国社会从病态中痊愈的希望。哈佛大学传染病专家哈纳吉认为，把美国疫情蔓延之势比作“野火”都是轻描淡写。美国前国家卫生研究院官员布莱特警告说，美国正在进入现代史上“最黑暗的冬天”。

拥有世界最强大医疗体系的美国，疫情防控何以溃败至此？最近，从美国顶级传染病专家安东尼·福奇，到纽约州州长安德鲁·科莫；从微软公司创始人比尔·盖茨，到奥斯卡最佳纪录片导演亚历克斯·吉布尼，美国各界掀起一场针对政府疫情防控大溃败的反思浪潮。

在美国这波集体反思思潮中，不论是抗疫纪录片《完全可控》，还是纽约州州长新书《美国危机》，都道出了一个残酷的真相：政治算计凌驾于一切之上，是美国政府贯穿始终的抗疫逻辑。

正因一票政客各怀鬼胎，美国始终无法做到充分动员、有效协调，导致超强国家力量始终无法对准疫情本身发挥作用。相反，美国某些政客的拙劣反智表演，却催生了一股反科学风潮，增大了疫情防控难度。

比尔·盖茨怒斥：“最恶劣的是攻击自己的科学家，告诉人们政治家比疾控专家更懂疫情。”福奇坦言，由于自己坚持对公众发布疫情相关信息，招致一些人对其本人及其家庭的仇恨，他甚至收到了死亡威胁。

严峻的疫情防控形势，让美国某些政客的各种“甩锅”、推责伎俩无所遁形。在《美国危机》一书中，科莫批评美国政府“甩锅”中国和世卫组织，指出新冠病毒不是“中国病毒”。同时，他积极评价中国抗疫成就，感谢中方在危难之时向美方捐赠大量防疫物资。

疫情是人类共同的敌人。疫情面前不能缺失起码的同情和公理。美国社会究竟何去何从？几时才能回归科学团结抗疫的正轨？面对美国各界的反思与拷问，那些一心谋私的美国政客是时候反省了！

(责编：艾雯、杨牧)
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