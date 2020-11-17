世界称赞中国绿色发展走在前列（环球热点）

近来，作为全球累计排放温室气体最多的国家、作为正式退出《巴黎协定》的国家，美国不反躬自省，倒是在环境治理领域频频指责中国。然而，中国在环境治理领域的成就有目共睹，中国在环境治理领域的承诺振奋人心。与美国的“甩锅”、推责不同，国际社会对中国的环境治理实践赞誉有加。

“从跟随者转变为引领者”

近日，西班牙El Boletin新闻网站发布题为《中国在气候治理上引领他国》的报道。报道援引安联分析师的报告称，后疫情时代，中国不仅引领世界经济复苏，也从气候治理的跟随者转变为引领者。中国在可再生能源和电动汽车领域处于领先地位。自2000年以来，中国可再生能源装机容量增长800%以上，欧盟和美国的可再生能源装机容量仅分别增长了230%和160%。报告指出，在2000年，中国、欧盟和美国在这一领域的水平大致相同，而现在，美国和欧盟的可再生能源装机容量比中国相差很多。报告也指出，中国的电动汽车存量高于美国和欧盟之和。

英国《卫报》指出，中国是可再生能源技术的最大投资国、生产国和消费国。世界上1/3的太阳能发电厂和风力涡轮机都位于中国。世界上所有的乘用电动汽车中有一半行驶在中国的公路上。法国《世界报》网站报道指出，中国的锂离子电池、太阳能电池板和风力机产量已经占全球一大半，还是电动汽车市场份额最大的国家。

西班牙埃菲社的报道注意到，根据中国汽车工程学会的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》报告，到2035年，新能源汽车销量将占中国市场份额50%以上，纯电动汽车销量预计将占新能源汽车的95%以上。报道预测，中国汽车产业碳排放将于2028年左右达到峰值，至2035年，碳排放总量较峰值下降20%以上。报道认为，中国汽车工程学会提出的路线图对于中国汽车节能减排能够起到助推作用。

俄罗斯卫星通讯社的评论文章说，近年来，中国政府一直非常重视改善生态环境，积极治理荒漠化，生态文明建设取得积极进展。俄罗斯“自由媒体”网站报道援引联合国粮农组织的报告说，1990年至今，全球共有4.2亿公顷森林遭到毁坏，中国的森林草地面积却增长了3300万公顷。中国去年底通过了新修订的森林法，加强对森林资源保护的监督，促进提高森林利用效率。中国对维护全球生态平衡的作用日益上升。

截至2019年底，中国碳强度较2005年降低约48.1%，非化石能源占一次能源消费比重达15.3%，中国对外承诺的碳减排2020年目标提前完成。比利时弗拉芒语版《今日中国》杂志社总编辑丽娜·登格鲁丹伊森多目睹了中国生态文明建设取得的显著成就，她感慨道：“中国绿色发展已走在世界前列。”

“中国经验值得借鉴”

中国将单位国内生产总值二氧化碳排放下降作为约束性指标纳入五年规划，并将全国目标向地区分解落实并实施考核，通过采取调整产业结构、优化能源结构、节能提高能效、推进碳市场建设、增加森林碳汇等一系列措施，取得显著成效。

南非独立传媒网站转载联合国环境署网站文章说，中国近年来在提高森林覆盖率方面取得了长足进步。“中国绿色发展经验值得借鉴。”文章说，中国在防治荒漠化和土地退化方面有几十年的科学经验，并乐于和非洲国家分享。这将有力帮助非洲国家实现可持续发展目标。

南非《索韦托人报》也刊文说，中国为非洲国家防治荒漠化作出了巨大贡献。通过科技援助、联合研发、技术转移、科技示范和人才培训等方式，中国有效帮助非洲国家提升了荒漠化防治能力。

最近，英国《自然》杂志发表社论认为，中国在全球生物多样性治理中发挥着关键作用，中国科学家有值得全世界倾听的宝贵经验。文章称，中国有关部门一直在与国内外的研究人员共同努力，规划出一条更绿色的发展前进之路。例如，中国中央及地方政府制定了一系列环保目标并开展试验，还建立监测和及时汇报机制，取得了一定的成功。中国还在全国范围内划“生态红线”，建立“生态敏感区”“生态脆弱区”“禁止开发区”等区域，限制人类活动以保护生物多样性。这一政策是全世界最早的相关政策之一，值得世界上其他国家借鉴。中国的“一带一路”倡议中也有积极的生态保护措施，2017年5月发布的《“一带一路”生态环境保护合作规划》，正是中国践行绿色发展理念的又一例证。文章还称，中国科学家一直是中国生态保护与经济发展并行的核心所在，他们数十年的经验可以为其他国家拯救生物多样性和保护生态系统提供重要学习机会。

南非《星报》关注中国在改善生态环境的同时，切实提高民生福祉。报道说，中国将国土绿化工作和发展经济产业相结合，提高了林地质量和保水护土能力，还帮助当地人民实现增收。“绿了山川，也给民众带来了美好生活，一举两得。”

“推动世界可持续发展”

在第七十五届联合国大会一般性辩论上，中国国家主席习近平郑重宣布，将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

路透社报道认为，中国在联合国大会上作出的承诺，是“多年来最重要的应对气候变化承诺”。法新社援引英国伦敦帝国理工学院气候专家罗杰利的话说，中国的承诺将提振全球气候行动信心。法国《世界报》援引“新气候”研究所创始人、德国气候学家尼克拉斯·赫内的话指出：“在世界气候政策方面，这是至少5年来最重要的宣告。”

世界对于中国实现这一目标信心满满。英国广播公司网站近日发表题为《中国森林的碳吸收“被低估”》的报道称，中国植树造林有利碳中和。英国《自然》杂志发表的研究人员根据地面和卫星观测情况撰写的分析报告支持这一观点。报告指出，对于中国的碳中和目标，我们“有理由抱有信心”。全球知名能源咨询公司伍德麦肯兹亚太地区副主席加文·汤普森表示，如果世界上有哪个国家能达成如此宏大的应对气候变化目标，那就只有中国。

智利《金融日报》报道认为，中国的承诺重燃全球应对气候变化的新希望。世界资源研究所副主席海伦·芒福德指出，中国减排目标在国际社会产生积极影响，将推动其他国家采取应对气候变化行动。“中方宣布的目标具有重大意义，将成为全球绿色政策的催化剂。”欧盟新闻网站“欧盟动态”报道说。

据路透社报道，中国国务委员兼外长王毅说，中国将为2020年后应对气候变化多边进程注入新的动力，通过“一带一路”绿色发展国际联盟等平台，为应对气候变化国际合作汇聚更多力量。西班牙《先锋报》网站报道注意到，发展绿色能源模式是中国新的五年规划的支柱之一。泰国《曼谷邮报》报道则认为，中国将推动疫情后世界经济“绿色复苏”。古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多表示，各国需要推动全球发展向绿色低碳转型，“中国的减排承诺和新发展理念，将有力推动世界可持续发展”。

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