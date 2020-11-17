伊朗软硬两手应对制裁

11月11日，伊朗政府预算部门高级官员哈米德·普尔穆罕默迪表示，尽管遭受美国方面严厉制裁，伊方继续出口原油，今年3月以来日均出口数已在60万-70万桶。

伊朗总统鲁哈尼当天在内阁会议上说，伊朗的政策很明确，美国政府的更替不会改变伊朗的政策。未来美伊关系取决于美国新政府的对伊政策。他表示，如果美国重返核协议，就会有新的道路。如果美方持续强硬，伊朗也将坚持自己的选择。

取消制裁是伊朗目标

据伊朗国家电视台报道，伊朗伊斯兰革命卫队在11月4日公布了一款新型国产弹道导弹发射系统。报道称，这款由革命卫队的航空航天部队生产制造的弹道导弹发射系统，可以用来发射多枚远程弹道导弹，具有高度自动化和智能化。

复旦大学国际问题研究院教授沈丁立表示，美国与伊朗的博弈事故频发，绝非新鲜事，二者持续存在于这样恶性的对抗竞争关系之中。沈丁立说，美国国防军事实力仍然强大。伊朗自知一旦掀起战火，自己并非美国对手。“秀拳头”是伊朗寻求国家安全感和维护民族尊严的手段。

正如总理鲁哈尼所言，伊朗的目标是取消制裁。只要看到有解除制裁的机会，伊朗就会尽力而为。

美对伊制裁或加剧

中国社会科学院西亚非洲研究所伊朗问题专家陆瑾认为，尽管美国没能完全阻滞伊朗的石油出口，但其制裁已经导致伊朗石油产量和出口大幅度下降。美国对伊朗石油和非石油产品出口的制裁力度及监管落实都达到前所未有的严厉水平。

美国制裁导致伊朗医疗资源严重不足，对伊朗救治新冠肺炎病人的能力产生影响，同时制约了伊朗进口武器的能力，也对其他国家与伊朗进行武器交易设置了障碍。

此外，美国还加强“反伊联盟”，推动更多的阿拉伯国家与以色列关系正常化，以孤立、围堵伊朗。

据今日俄罗斯电视台网站报道，美国现政府正准备对伊朗实施“大量”制裁，防止美国将来重返伊朗核协议。就在11月10日，美国财政部长史蒂文·姆努钦宣布了新的制裁名单，其中包括6家公司和4名个人。

美国Axios新闻网站援引以色列匿名消息人士的话说，“美国现政府的目标是在1月20日之前对伊朗实施尽可能多的制裁”，并正试图通过与以色列和其他海湾国家的协调来实现这一目的。

多边主义下的新型外交

联合国通过决议解除对伊武器禁运的消息，释放出了多边主义胜利的信号。近些年来，伊朗的务实外交政策具备一定灵活性，在外交上屡有新突破。

据伊朗通讯社报道，伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫11月5日与委内瑞拉总统马杜罗在委首都加拉加斯举行会谈。同日，扎里夫飞赴古巴首都哈瓦那，继续自己的拉美访问行程。

长期以来，伊朗与拉美、俄罗斯、印度等国保持着较为良好的外交互动。伊朗近期议会新选举中强硬派的上台使其外交政策更具备强硬保守倾向。美国的任性“退群”使得伊朗在外交形势上占据着道德高地。

不过，正如沈丁立指出的，在可预见的未来，美国很难放松对伊朗的制裁管控。

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