中国经济延续稳定恢复态势（锐财经）

全国规模以上工业增加值同比增长6.9%、社会消费品零售总额同比增长4.3%、全国服务业生产指数同比增长7.4%……10月，中国经济交出一张亮丽的“成绩单”。在11月16日举行的国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖指出，10月份，统筹疫情防控和经济社会发展积极成效持续显现，生产稳中有升，需求企稳回暖，就业继续改善，物价总体平稳，市场预期向好，国民经济运行延续稳定恢复态势。

持续恢复增长

“10月份国民经济持续稳定恢复。”付凌晖介绍，具体可从以下方面分析：

看工业——工业平稳较快增长，装备制造业增速较高。10月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速与9月份持平。

看服务业——服务业加快恢复，现代服务业增势良好。10月份，全国服务业生产指数同比增长7.4%，比9月份上升2.0个百分点。

看消费——市场销售持续回暖，餐饮收入月度同比增速由负转正。10月份，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，比9月份加快1.0个百分点。其中，餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速年内首次转正。

看投资——固定资产投资稳步回升，投资结构继续改善。1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长1.8%，比1-9月份加快1.0个百分点。

“总的来看，10月份国民经济持续恢复增长，‘六稳’‘六保’任务落实成效进一步显现。”付凌晖指出，“下阶段，要守住‘六保’底线、夯实‘六稳’基础，以改革创新激发新动能，以扩大开放培育新优势，不断巩固扩大疫情防控和经济恢复成果。”

发展有质有量

今年前三季度，中国经济累计增速首次转正。付凌晖指出，10月份，经济延续了稳定恢复的态势，经济的增长面在拓展，恢复过程中的不平衡状况在改善，增长的势头进一步巩固。同时，经济运行的活跃度不断提高，经济发展的质量也在持续上升。

生产要素趋于活跃。“10月末，广义货币M2同比增长了10.5%，保持在两位数以上，其中狭义货币M1同比增长了9.1%，连续四个月回升。”付凌晖说，“M1增速持续回升体现出经济的活跃度在上升。除此之外，货物运输在加快，全国高速公路运营状况在持续改善，企业用电情况10月份也在改善，这说明经济运行的活跃度在提升。”

发展的新动能在持续增强。前10个月，高技术制造业增加值同比增长5.9%，明显快于规模以上工业的增长。“新业态增势良好，在疫情冲击下，一些企业加快转型，持续向线上线下结合转变。”付凌晖说，“移动出行、平台经济等新业态也在快速增长。随着市场需求的带动，一些新产品增速较快，前10个月，工业机器人产量同比增长20%以上。”

付凌晖指出，这些数据的变化体现出中国经济具有强大韧性，也有良好的修复能力。“同时我们在数据变化当中也看到，前期经济运行一些不平衡的状况得到了改善。”付凌晖说，“但也要看到，从国内来看，经济还处在恢复进程中，一些行业和企业还比较困难，一些长期积累的结构性矛盾比较突出，巩固经济持续发展的基础还需努力。”

恢复势头将延续

10月份，中国经济复苏的态势良好，从全年看，这种态势是否能持续？

付凌晖指出，从需求、消费、生产、企业预期各方面来看，投资的回升态势有望持续，国内的消费环境在改善，大家的消费信心在增强，生产恢复的状况能够延续。“经济稳定恢复是能够延续和保持的。还要看到，今年以来出台的一系列助企纾困的政策和金融支持实体经济政策的效用还会继续发挥，全年减税降费有望超过2.5万亿元，金融对实体经济的支持可能也会达到1.5万亿元以上。”付凌晖说，“根据这些因素初步判断，四季度经济增长可能比二季度、三季度还会进一步加快。”

近年来，内需对经济增长的拉动在持续增强，对于稳定国内经济、促进经济的持续发展发挥了重要作用。付凌晖认为，从消费的角度来看，中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿人，而且随着经济不断发展，消费规模扩大、升级态势在延续，扩大国内需求有空间和潜力。“特别是在养老、育幼、健康等领域还有巨大发展空间。国家已经出台了一系列政策措施，推进消费线上和线下结合，释放消费潜力。”

(责编：艾雯、杨牧)