以高水平开放赢得未来

11月14日到15日，中国（海南）改革发展研究院、中国银行、中国日报社与中国公共外交协会联合主办的第86次中国改革国际论坛在海南省海口市举行。论坛围绕“高水平开放的中国与世界”展开了讨论。

本次论坛开设多个讨论单元，来自国家相关部委和28个省（区市），来自美、英、法、德、日、韩等11个国家和联合国世界粮食计划署、国际劳工组织等国际组织的专家学者近600人参加本次国际论坛。

中国社会科学院院长谢伏瞻在开幕式特邀演讲中指出，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，必须坚持全面深化改革，实行高水平对外开放。“要坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，推动贸易和投资自由化便利化，率先建立更高水平开放型经济体制，依托我国超大规模市场优势，促进世界经济强劲、平衡、可持续、包容增长。”

中国（海南）改革发展研究院院长迟福林则强调，要把扩大内需作为推进高水平开放的基本导向。“一方面，14亿人口的内需大市场成为推进高水平开放的独特优势和基本条件。到2030年，中国累计商品进口额有望超过22万亿美元。另一方面，随着中国经济深度融入世界，内需潜力释放，需要以更高水平开放融入国际经济循环。例如，目前中国95%的高端专用芯片、70%以上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。就是说，中国提出的‘双循环’是基于内需大市场作出的战略选择。”迟福林说。

中国人民大学校长刘伟认为，面临前所未有的历史机遇的同时，我国面临的挑战也前所未有。“必须构建新发展格局，以新的战略、新的方法把握机遇、应对挑战。”

麦肯锡全球研究院院长华强森认为，中国对世界经济的影响越来越大。一是中国的市场扩大了，而且比全球的市场增长得更快；二是中国的价值链越来越深入、越来越广。

联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文在视频致辞中指出，中国的高水平开放对经济全球化至关重要，一是在国际社会共同应对疫情的合作中发挥着重要作用；二是在推动世界经济复苏中发挥着重要作用；三是在维护多边主义、促进全球自由贸易进程中发挥着重要作用。

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