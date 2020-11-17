世界川菜大会在眉山开幕

本报眉山11月16日电 （记者王明峰）今天，第十二届中国泡菜食品国际博览会·第三届世界川菜大会在眉山开幕。这是中国泡菜食品国际博览会和世界川菜大会首次联袂举办，活动以“健康美味·世界共享”为主题，将持续到22日。

本次大会签约项目29个，总投资达480亿元。其中，眉州东坡·世界川菜园项目总投资103亿元，分三期建设，预计5年建成，将打造成为天府之国的美食御花园。

泡菜食品展示展销是本次活动的重要内容之一，在眉山会展中心举行，分为眉山食品馆、国际食品馆、国内食品馆、特色产品馆、产业延伸馆，总面积约3万平方米。来自法国、德国、韩国等国际国内300余家客商参展。

泡博会期间将举办东坡文化展演、第四届中国泡菜学术座谈会、中国国际泡菜食品高峰对话、“千品千味”采供对接系列活动、中国泡菜食品国际博览会数字贸易座谈会、赏味之旅——“寻味眉山”、指尖狂欢——“泡博连连看”等活动。

“世界川菜大会”是由全球中餐业推广组织世界中餐业联合会组织策划的国际性大型活动。活动以“让世界爱上川菜”为主题，旨在弘扬中华饮食文化，推动中餐国际化发展，积极促进“川菜走出去”。自2018年开始已成功举办两届，来自全球30余个国家和地区的数十万餐饮人群参与活动。

本届活动期间将开展川菜文献展、眉山川菜产业考察和百名川菜企业家共筑川菜产业园启动仪式、2020全球川菜产业发展高峰会议和全球餐饮业侨领云端会议、2020世界川菜烹饪技能大赛等活动。

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