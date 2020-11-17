埃及加快数字化建设步伐

埃及电信公司日前发布声明说，作为政府“数字埃及”计划的组成部分，公司将建设埃及最大的国际数据中心，并于明年初正式投入使用，以巩固埃及作为中东地区最大海底电缆运营商的地位。拟建中的国际数据中心位于首都开罗西部，建成后将可以访问埃及现已接入的所有全球海底电缆系统以及位于地中海和红海海底的10个电缆登陆站，助力埃及成为连接亚洲、非洲和欧洲的国际数字走廊。

埃及政府近年来高度重视数字化建设。2019年，埃及数字、信息与通信技术产业增长迅速，全年创造产值934亿埃镑（1美元约合15.6埃镑），同比增长17%，占国内生产总值的比重由2018年的3.5%上升至4%。数字领域全年新增初创型企业约1500家。埃及政府在2020—2021财年专门拨款127亿埃镑用于发展数字产业，并于今年10月启动“数字埃及”计划。埃及财政部长马伊特表示，“数字埃及”计划将成为促进经济增长的催化剂。

数字技术已经在埃及城市规划、农业、卫生、医疗和教育等多个领域得到广泛应用。埃及财政部近期与央行合作，推出电子钱包“米萨卡”，用于向政府员工支付工资，并支持网购和通过POS机交易等。去年，埃及政府为2500所学校部署了光纤网络，为教育行业数字化转型做好准备。此外，埃及电信公司与政府合作，在东部城市塞得港试点建立了连接600多个政府办公楼的光纤网络，以便政府采取创新举措，促进远程医疗、电子医疗保险、电子商务等数字服务发展。

埃及通信和信息技术部部长阿姆鲁表示，埃方非常重视中国数字技术发展的成就和经验，愿推进两国在数字经济和通信领域加强合作。据悉，华为公司在人工智能、信息通信技术人才培养、智能电网建设等多个领域已与埃及展开了深入合作。

（本报开罗11月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 17 版）

(责编：白宇)