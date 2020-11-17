新加坡为中小企业转型推出培训计划

近日，新加坡政府制定的中小企业负责人转型计划正式实施。该计划将通过授课培训、交流实践等活动，提升参加培训的中小企业负责人的管理能力，为企业规划新发展方向、制定未来战略。目前，已经有来自38家中小企业的60名负责人参与计划，预计未来3年将有900人参加培训。

中小企业负责人转型计划是新加坡政府应对疫情挑战、促进经济发展的重要举措。新加坡贸工部长陈振声表示，面对疫情，企业负责人必须“带头转型”，不能一味退缩或防御。企业发展局相关负责人表示，出台培训计划就是要通过提供专门知识和业务扶持，推动企业发展。

根据新加坡企业发展局公布的名单，首批38家中小企业来自贸易运输、制造机械、信息技术、生活消费等领域，尤以贸易运输企业居多。参与培训的企业及负责人需要有一定资质，包括最新财年全年营收不低于500万新元（1美元约合1.35新元），企业股权中本地公民或永久居民持股至少30%，接受培训者至少有1人是企业创办人或家族企业接班人等。符合条件者可以报销90%的培训费用。

根据计划，参加培训的中小企业负责人未来一年可以在新加坡国立大学、新加坡管理大学等高校接受培训，授课老师除了讲授基本商科原理，还将通过研讨案例帮助受训者解决业务问题。汇丰银行、大华银行等金融机构是此次培训的主要合作伙伴，业内领军人物将担任顾问，帮助企业规划未来发展，拓展海内外合作机遇。

“疫情发生后，中小企业受到巨大冲击，这直接影响了新加坡就业市场。新加坡政府推动中小企业转型，希望借此找到新的经济增长点，实现就业目标，带动经济平稳发展。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，在转型计划中，与高校合作将提升受培训者的站位，与金融机构合作有利于解决企业的融资和金融方面的难题，与行业领军人物合作有利于开拓受培训者的眼界，获取更多海内外资源。这些可以为中小企业转型提供全方位帮助。

（本报曼谷11月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 17 版）

(责编：白宇)