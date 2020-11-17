应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于11月17日出席金砖国家领导人第十二次会晤。金砖国家各界人士在接受本报记者采访时表示，期待金砖国家持续深化各领域务实合作，推动完善全球治理、坚定维护多边主义，为世界合作共赢贡献“金砖力量”。

“合作抗疫充分展现互利共赢的精神”

新冠肺炎疫情在全球肆虐，带来严重冲击和严峻挑战。金砖国家各界人士纷纷表示，人类是一个命运共同体，各国应超越分歧，团结合作，携手应对共同的敌人。

“伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行。”在中国抗疫最艰难的时刻，包括金砖国家在内的许多国家和国际组织向中方提供支持和援助。中国铭记世界各国给予的宝贵支持，尽己所能为有需要的国家提供帮助，为金砖各国提供大量防疫物资，为金砖国家畅通医疗物资采购渠道。金砖国家新开发银行理事会设立100亿美元紧急援助贷款并批准总金额40亿美元的4笔贷款。第六届金砖国家议会论坛视频会议上，各国代表为推动国际抗疫合作建言献策。

疫苗对人类战胜疫情至关重要。中方宣布，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品。中方表示，将高度重视和积极回应金砖国家人民的实际需求。目前，中国疫苗研发企业正在同巴西、俄罗斯等国的企业和机构合作开展疫苗Ⅲ期临床试验，并将在此基础上开展疫苗采购、生产等合作。

普京说：“中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范。”

南非总统拉马福萨说：“疫情给民众、经济和社会带来的影响将持续相当长时间，这需要我们对未来有清醒的认识并团结协作。非中团结以及更加良好的多边合作是我们赢得抗疫斗争的关键。”

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示：“金砖国家合作抗疫充分展现互利共赢的精神，是各国面对全球挑战应有的态度。”

俄罗斯经济学家、瓦尔代国际辩论俱乐部项目主管雅罗斯拉夫·利索沃里克认为，金砖国家之间的合作能为发展中国家应对危机提供更多支持。

南非资深外交家格特·格勒布勒表示，抗击疫情是对国际合作的一次压力测试，金砖国家通过协调互助，交出了令人信服的答卷。“金砖合作机制为打赢疫情防控全球阻击战奠定坚实基础。”

“为维护多边主义和自由贸易体系持续作出贡献”

当前，国际形势深刻复杂演变。金砖国家应该发挥负责任大国作用，积极倡导共商共建共享的全球治理观，推动完善全球治理体系。要坚决反对保护主义，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，提升新兴市场和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。

今年7月，金砖国家第十次经贸部长会议上，五国部长就疫情应对、《金砖国家经济伙伴战略2025》、支持多边贸易体制和经贸务实合作等议题进行深入讨论，达成了《金砖国家第十次经贸部长会议联合公报》和《金砖国家关于多边贸易体制和世贸组织改革的联合声明》，批准了《投资便利化谅解》《促进中小微企业有效参与国际贸易指南》等成果文件。金砖国家在深化内部合作同时，也将积极帮助广大发展中国家和最不发达国家，在相关领域开展能力建设、经济技术等合作。

巴西里约热内卢州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗表示，金砖五国同为地区大国，具有重要的国际影响力。借助这一平台，金砖国家能够同其他新兴市场和发展中国家在应对全球挑战、参与全球治理改革和完善等方面加强沟通和协调，形成合力。

菲格雷多表示，开放和创新为金砖国家进一步激发潜能提供了动力。“面对公共卫生危机和复杂的国际形势，金砖国家更应该对接彼此发展规划，促进数字经济发展，提高创新水平，为维护多边主义和自由贸易体系持续作出贡献。”

俄罗斯俄中分析中心主任萨纳科耶夫表示，在单边主义和保护主义抬头的背景下，金砖国家加强合作，有利于推动全球治理体系变革和完善，“金砖国家之间合作展现了开放创新与互利共赢，也再次验证了世界各国只有携手合作，才能实现共同发展”。

南非人文科学研究委员会首席研究员克里斯·切蒂表示，今年是联合国成立75周年，维护多边主义成为更多国家的共识。在当前保护主义抬头的情况下，开展开放性、包容性、持续性的多边合作尤为重要。“金砖合作机制是国际上重要的多边合作平台。期望借助金砖国家的合作平台，开展更多更富成效的国际合作。”

“让人文领域交流为双多边合作增添动力”

金砖国家为文明交流对话提供了最佳实践。从金砖国家人文交流论坛的召开，到首部金砖国家联拍纪录片《孩童和荣耀》全球首映，再到金砖国家技能发展与技术创新大赛在武汉举行，一年来，金砖国家加强人文交流，打造金砖合作的第三支柱，坚持互学互鉴，把金砖文明之美展示给世界，用金砖文明智慧破解发展难题，让文明交融拉紧理解和友谊的纽带。

桑托罗表示，人文交流是不同国家人民加深了解的重要桥梁，有利于巩固金砖国家伙伴关系的民意基础，对于深化金砖合作至关重要。“期待金砖国家可以在文学、历史和学术等人文领域继续加强交流与合作，进一步推动人员往来，更好实现民心相通”。

“文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”印度前国家安全顾问委员会委员、地缘战略学者贾雅德瓦·拉纳德表示，“各国在面对共同挑战时，更应加强真诚对话、互学互鉴，让人文领域交流为双多边合作增添动力。”

南非金砖国家研究学者加亚·乔西认为，人文交流是金砖国家合作的重要组成部分。尽管疫情带来了一些不利影响，但金砖国家间的经济、社会、文化等方面的交流还在持续进行，通过线上等创新形式不断深化。金砖国家可以通过“金砖+”模式，凝聚各方力量，形成强大合作平台，进一步推动人文交流。

（本报北京、莫斯科、里约热内卢、约翰内斯堡、新德里11月16日电 记者杨迅、殷新宇、张晓东、张光政、张远南、李晓骁、吕强、万宇、胡博峰）

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 17 版）

(责编：白宇)