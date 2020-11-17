“面对新冠肺炎疫情全球大流行，金砖国家用行动展示出守望相助、共克时艰的决心。”巴西智库瓦加斯基金会巴西—中国研究中心主任埃万德罗·卡瓦略日前在接受本报记者采访时表示，金砖国家领导人第十二次会晤即将举行，期待金砖国家继续高举多边主义旗帜，深化互利合作，助力各国战胜疫情，为全球经济复苏发展注入信心和力量。

卡瓦略认为，金砖合作机制成立之初，世界正面临国际金融危机挑战，金砖国家向外界传递出合作应对危机的声音。当前，单边主义和保护主义不断抬头，金砖国家有必要继续发出坚持多边主义的强有力的金砖声音。“积极开展国际合作是战胜疫情、实现和平与发展的重要条件。”卡瓦略表示，人类是一个命运共同体。面对抗击疫情和复苏经济的双重挑战，国际社会更应认识到维护多边主义的重要性。“金砖国家为完善全球治理、应对全球性挑战寻找解决方案。中国创造性提出‘金砖+’模式，切实维护广大发展中国家和新兴市场国家利益，为建立更加公平合理的国际秩序作出重要贡献。”

今年以来，金砖国家先后举办应对新冠肺炎疫情特别外长会、卫生高官视频会议、外长视频会晤等一系列相关会议，加强信息分享，深入交流抗疫经验。与此同时，多个国家间开展的药物和疫苗研发合作进展顺利。卡瓦略认为，金砖国家共同抗疫，体现了同舟共济的精神，“相信本次领导人会晤将进一步凝聚合力，秉持金砖精神，深化互利合作，共同维护多边主义”。

（本报里约热内卢11月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 03 版）

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