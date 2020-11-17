更好推动全球经贸发展的合作平台（国际论坛）

中国国际进口博览会是一个世界级博览会，也是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，为开展商务往来、加强合作、促进世界经济共同繁荣提供了新平台。第三届进博会在特殊时期举办，承载世界经济复苏发展的希望。

新冠肺炎疫情严重冲击全球经济，国际货币基金组织预测2020年世界经济将萎缩4.4%，并预计中国将是唯一实现正增长的主要经济体。中国政府卓有成效地控制疫情、推动复工复产，为各国树立典范。中国经济迅速复苏，展现出强大韧性。中国能够为推动世界经济复苏发挥非常重要的作用。中国如期举办第三届进博会，充分体现了推动开放合作的决心。

举办进博会，展现了中国推动合作共赢的胸襟，有利于让世界各国分享中国发展的红利。正如习近平主席在第三届进博会开幕式上所说：“我们要坚持合作共赢理念，信任而不是猜忌，携手而不是挥拳，协商而不是谩骂，以各国共同利益为重，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”面对上世纪30年代大萧条以来最严重的全球经济衰退，中国作为近年来全球营商环境改善幅度最大的经济体之一，秉持共商共建共享的理念，必将在世界经济发展中发挥积极作用。

举办进博会，是中国坚定支持贸易自由化、积极向世界开放中国市场的重大举措。面对单边主义、保护主义上升，以及疫情大流行等给世界经济带来的复杂挑战，中国在不断实现自身发展的同时，始终坚持将开放的大门越开越大，努力与各国开展互利共赢的合作。

举办进博会，是人类命运共同体理念的具体实践，展现了中国作为负责任大国的担当，向全球企业提供了走进中国市场的宝贵机遇。开放、包容的进博会是一个能够更好推动全球经贸发展的合作平台，也是一个维护多边贸易体制、深化国际合作的创新平台，为全球经济和贸易的未来带来美好的希望。

第三届进博会的展览规模更大、水平更高，吸引全球知名企业积极参展，取得了成功。我衷心希望进博会越办越好，造福各国人民。

（作者为印度尼西亚战略与国际问题研究中心中国研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 03 版）

(责编：白宇)